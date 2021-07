Wimbledon Juniores: I risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo tre azzurre (LIVE)

JUNIORES Wimbledon (Regno Unito), erba – 1° Turno

Court 4 – Ore: 12:00am

R. Stoiber vs M. Sieg



Slam Wimbledon R. Stoiber R. Stoiber 5 6 6 M. Sieg [9] M. Sieg [9] 7 4 2 Vincitore: R. Stoiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Sieg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Sieg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Sieg 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Sieg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Sieg 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 R. Stoiber 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 M. Sieg 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Sieg 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Sieg 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Sieg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Sieg 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Stoiber 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Sieg 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Stoiber 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Sieg 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Stoiber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Sieg 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Stoiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Sieg 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Sieg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Stoiber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Nesterov vs L. Maxted



Slam Wimbledon P. Nesterov P. Nesterov 15 0 L. Maxted • L. Maxted 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Maxted 0-15 df 15-15 0-0

S. Zeynalova vs M. Mutavdzic



Il match deve ancora iniziare

W. Jansen vs B. Kuzuhara



Il match deve ancora iniziare

O. Tarvet vs V. Bielinskyi



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Bilchev vs B. Behulova



Slam Wimbledon K. Bilchev K. Bilchev 6 5 6 B. Behulova B. Behulova 0 7 1 Vincitore: K. Bilchev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Bilchev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. Behulova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Bilchev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Behulova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Bilchev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Behulova 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Bilchev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Behulova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Bilchev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 5-6 B. Behulova 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 K. Bilchev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 B. Behulova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Bilchev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 B. Behulova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 K. Bilchev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Behulova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 K. Bilchev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Behulova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Bilchev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. Behulova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-0 → 6-0 K. Bilchev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 B. Behulova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 K. Bilchev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Behulova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Bilchev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

H. Oluwadare vs S. Bejlek



Slam Wimbledon H. Oluwadare • H. Oluwadare 0 2 0 S. Bejlek S. Bejlek 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Oluwadare 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bejlek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Oluwadare 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 S. Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Oluwadare 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Oluwadare 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Oluwadare 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Bissett vs E. Laskevich



Il match deve ancora iniziare

S. Costoulas vs E. Matsuda



Il match deve ancora iniziare

I. Lacy vs E. Kalieva



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Sierra vs A. Eala



Slam Wimbledon S. Sierra S. Sierra 2 4 A. Eala [2] A. Eala [2] 6 6 Vincitore: A. Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Eala 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 A. Eala 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Eala 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Eala 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-5 → 2-5 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 A. Eala 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Sierra 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Eala 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Kudermetova vs M. Xu



Slam Wimbledon P. Kudermetova [4] P. Kudermetova [4] 40 6 1 1 M. Xu • M. Xu 40 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 P. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 M. Xu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 0-4 → 1-4 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Xu 15-0 30-0 0-2 → 0-3 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kudermetova 40-30 5-4 → 6-4 M. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 4-4 M. Xu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Kudermetova 0-15 df 0-30 df 0-40 df 4-1 → 4-2 M. Xu 0-15 0-40 3-1 → 4-1 P. Kudermetova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Xu 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 M. Xu 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

V. Lilov vs H. Coquelin



Il match deve ancora iniziare

D. Guzman vs A. Dudeney



Il match deve ancora iniziare

S. Cuenin vs P. Sekulic



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

K. Dmitruk vs P. Iatcenko



Slam Wimbledon K. Dmitruk [6] K. Dmitruk [6] 6 6 P. Iatcenko P. Iatcenko 2 2 Vincitore: K. Dmitruk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Iatcenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Dmitruk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Iatcenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Dmitruk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Dmitruk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Dmitruk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Dmitruk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Iatcenko 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Dmitruk 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Iatcenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Dmitruk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 P. Iatcenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Dmitruk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Rehberg vs L. Van Assche



Slam Wimbledon M. Rehberg • M. Rehberg 15 7 0 L. Van Assche [2] L. Van Assche [2] 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Rehberg 0-15 15-15 0-5 L. Van Assche 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Rehberg 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Rehberg 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Rehberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 M. Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Rehberg 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-1 → 3-2 L. Van Assche 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

M. Lipp vs J. Loureiro



Il match deve ancora iniziare

T. Barkova vs J. Garcia



Il match deve ancora iniziare

D. Blanch vs K. Ivanovski



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

M. Gomes vs O. Colak



Slam Wimbledon M. Gomes M. Gomes 2 3 O. Colak O. Colak 6 6 Vincitore: O. Colak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Gomes 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 O. Colak 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Gomes 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 O. Colak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 M. Gomes 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Colak 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gomes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 O. Colak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Gomes 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Colak 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Gomes 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 O. Colak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Gomes 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-4 → 1-4 O. Colak 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Gomes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 O. Colak 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 M. Gomes 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

A. Shcherbinina vs A. Yepifanova



Slam Wimbledon A. Shcherbinina A. Shcherbinina 0 6 2 A. Yepifanova [7] • A. Yepifanova [7] 40 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Yepifanova 15-0 30-0 40-0 2-4 A. Shcherbinina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 A. Yepifanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 A. Shcherbinina 15-0 15-15 df 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Yepifanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Shcherbinina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Yepifanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 A. Yepifanova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Shcherbinina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Yepifanova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Shcherbinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Yepifanova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Shcherbinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Yepifanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Shcherbinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Yepifanova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shcherbinina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Yepifanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Shcherbinina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

M. Topo vs L. Borg



Il match deve ancora iniziare

V. Jimenez Kasintseva vs B. Ricci



Il match deve ancora iniziare

A. Manzanera Pertusa vs C. Wong



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

E. Alvisi vs A. Mintegi Del Olmo



Slam Wimbledon E. Alvisi E. Alvisi 1 0 A. Mintegi Del Olmo A. Mintegi Del Olmo 6 6 Vincitore: A. Mintegi Del Olmo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Alvisi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-5 → 0-6 A. Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 E. Alvisi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 E. Alvisi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Mintegi Del Olmo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Alvisi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 1-5 → 1-6 A. Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df df 1-4 → 1-5 E. Alvisi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Alvisi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Mintegi Del Olmo 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Alvisi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

A. Mayo vs M. Donald



Slam Wimbledon A. Mayo • A. Mayo 0 6 5 M. Donald M. Donald 0 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Mayo 5-6 M. Donald 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Mayo 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Donald 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Mayo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Donald 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Mayo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Donald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Mayo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Donald 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Mayo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Donald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Donald 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Mayo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Donald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Mayo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Donald 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Mayo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Donald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Mayo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Donald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Mayo 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Donald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Mayo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Zelnickova vs O. Babel



Il match deve ancora iniziare

E. Butvilas vs K. Zhzhenov



Il match deve ancora iniziare

P. Nugroho vs L. Havlickova



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

M. Sadaoui vs M. Lajal



Slam Wimbledon M. Sadaoui M. Sadaoui 3 6 2 M. Lajal [16] M. Lajal [16] 6 4 6 Vincitore: M. Lajal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 M. Sadaoui 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Sadaoui 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sadaoui 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Sadaoui 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Lajal 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 M. Sadaoui 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Lajal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Sadaoui 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 M. Sadaoui 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Sadaoui 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Lajal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Sadaoui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Lajal 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Sadaoui 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Sadaoui 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Sadaoui 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Sadaoui 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Privara vs A. Guillen Meza



Slam Wimbledon P. Privara P. Privara 30 4 A. Guillen Meza • A. Guillen Meza 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Guillen Meza 15-0 15-15 15-30 30-30 4-3 P. Privara 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Guillen Meza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 P. Privara 15-0 30-0 30-15 3-1 → 4-1 A. Guillen Meza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-1 → 3-1 P. Privara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Guillen Meza 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Privara 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

M. Paoletti vs A. Blokhina



Il match deve ancora iniziare

V. Petr vs D. Merida Aguilar



Il match deve ancora iniziare

A. Vallejo vs E. Quinn



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

M. Guth vs S. Scilipoti



Il match deve ancora iniziare

A. Fils vs K. Isomura



Il match deve ancora iniziare

J. Kym vs G. Bueno



Il match deve ancora iniziare

V. Xu vs N. Schunk



Il match deve ancora iniziare