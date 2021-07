Da Wimbledon: Parlano Fognini, Caruso e Seppi. Seppi “Forse una delle partita più brutte che ho giocato qui a Wimbledon”

Fabio Fognini : “Sono stanco morto: c’ho male alla caviglia e mi fa male la schiena, ma sono contento di questa vittoria, sono di nuovo al terzo turno di un grande torneo, a prescindere dal terzo set che ho lasciato andare sul 4-0 per cercare di tenere le energie per il set successivo. Il Terzo Turno è un altro piccolo premio.

Rublev è uno di quei giocatori che non ha un piano B, ma è un anno e mezzo che il piano A gli funziona piuttosto bene (sorride). Contro di lui gioco sempre bene, vediamo cosa possiamo inventarci questa volta“.

Andreas Seppi : Diciamo che non sono mai riuscito ad entrare in partita. Tanti errori anche senza un senso.

Forse una delle partita più brutte che ho giocato qui a Wimbledon. Stamane stavo bene mi sono allenato bene ma in campo tutto è cambiato. Facevo fatica sentivo che ero un po’ lento mancava un po’ tutto.

Una partita così bisogna dimenticala subito cercherò di fare meglio la prossima volta. Ora farò una nuova infiltazione e dovrei giocare poi ad Atlanta, Los Cabos e Washington.

Salvatore Caruso: “Sono contento di come ho giocato i primi due set, che si sono decisi su un paio di palle, e mi dispiace un po’ per quel break mancato nella terza frazione, forse sarebbe potuto cambiare qualcosa. Il tennis ti da e ti toglie, ma sono contento di come sto in campo. Ho avuto un periodo un po’ così, in cui non sono riuscito ad allenarmi come volevo”.