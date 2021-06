Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoled’ 30 Giugno 2021

W25 The Hague 25000 – 1st Round

Martina Caregaro vs Eleonora Molinaro Non prima delle 14:30



Il match deve ancora iniziare

Quirine Lemoine vs [7] Jessica Pieri Non prima delle 14:30



Il match deve ancora iniziare

Tatiana Pieri vs Valentini Grammatikopoulou ore 11:00



ITF The Hague T. Pieri T. Pieri 2 1 V. Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou 6 6 Vincitore: V. Grammatikopoulou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 T. Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Pieri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 T. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

W60 Montpellier [60000 – 1st Round

Dalila Spiteri vs Irina Fetecau Non prima delle 12:00



ITF Montpellier D. Spiteri D. Spiteri 4 6 I. Fetecau I. Fetecau 6 7 Vincitore: I. Fetecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Fetecau 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Fetecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 I. Fetecau 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 I. Fetecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Fetecau 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 2-2 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 I. Fetecau 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Fetecau 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Fetecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Fetecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 I. Fetecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Spiteri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Fetecau 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 D. Spiteri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

W25 Palma del Rio 25000 – 1st Round

[1] Giulia Gatto-monticone vs Haruka Kaji 2 incontro dalle 19:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Prokuplje 15000 – 1st Round

Anita Bertoloni vs Maria Bondarenko Non prima delle 10:30



ITF Prokuplje A. Bertoloni A. Bertoloni 3 6 6 M. Bondarenko M. Bondarenko 6 4 4 Vincitore: A. Bertoloni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Bondarenko 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bertoloni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 M. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Bertoloni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Bondarenko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Bertoloni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 A. Bertoloni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Bertoloni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bondarenko 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Bertoloni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Bertoloni 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bertoloni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 M. Bondarenko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Bertoloni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Bertoloni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Bertoloni 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Bondarenko 0-15 df 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Bertoloni 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 M. Bondarenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Bertoloni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 A. Bertoloni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

W15 Monastir 15000 – 1st Round

Nicole Gadient vs [8] Angelica Raggi Non prima delle 11:30



ITF Monastir N. Gadient N. Gadient 3 7 2 A. Raggi [8] A. Raggi [8] 6 5 6 Vincitore: A. Raggi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Raggi 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 N. Gadient 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 A. Raggi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 N. Gadient 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Raggi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Gadient 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Raggi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Gadient 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Raggi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 N. Gadient 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Raggi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Gadient 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Raggi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 N. Gadient 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Raggi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 N. Gadient 40-30 1-3 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Raggi A-40 2-2 Risultato 0-0

W25 Wroclaw 25000 – 1st Round

Nuria Brancaccio vs [13] Carolina Alves ore 10:00