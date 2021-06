Wimbledon: Jack Draper su Novak Djokovic “Novak è un modello per ogni giovane tennista e giocare con lui è stato un onore”

Jack Draper, 19 anni, ha fatto il suo debutto a Wimbledon ieri con una wild card e ha tolto un set a Novak Djokovic nel match di apertura sul Centre Court. Il giovane britannico ha perso in quattro set, ma è stato contento del suo tennis e del suo atteggiamento.

“Novak è un modello per ogni giovane tennista e giocare con lui è stato un onore. Penso di aver fatto bene, ho giocato bene, ho giocato a un buon livello e ho avuto un buon atteggiamento. Vincere un set contro Novak Djokovic al mio debutto a Wimbledon è qualcosa che non dimenticherò mai. Spero di avere la possibilità di giocare di nuovo con lui”, ha detto nella conferenza stampa post-partita.

L’inglese è consapevole di ciò che deve migliorare. “So che devo migliorare come mi muovo in campo. Lui si muoveva molto meglio di me e so che devo avere migliori capacità dal punto di vista fisico. Ho ancora molti difetti nel mio gioco: il servizio, il diritto. Spero di migliorare tutto questo in futuro”.