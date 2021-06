Da San Marino: Coppa Davis, due su due per i titani, battuta anche la Macedonia del Nord

Prosegue a suon di vittorie il cammino dei titani nel Gruppo IV, zona Europa, di Coppa Davis in scena sui campi in terra battuta del Tennis Club Jug di Skopje. Oggi i biancazzurri, che ieri all’esordio avevano superato 3-0 il Kosovo, hanno centrato un altro successo, questa volta contro i padroni di casa della Macedonia del Nord. Più tirato il confronto con la formazione macedone, che fino ad oggi aveva centrato due vittorie per 3-0 nei precedenti match affrontati.

Nel primo singolare Stefano Galvani ha dovuto cedere il passo con un doppio 6-3 a Kalin Ivanovski. A riportare i giochi in parità ci ha pensato il capitano Marco De Rossi, che si è imposto in tre set sul Gorazd Srbljak (6-1 3-6 6-1 il risultato in favore del sammarinese).

Decisivo il doppio, che ha visto De Rossi e Galvani, dopo aver ceduto per 6-1 nel primo set, ribaltare la situazione, aggiudicandosi l’incontro per 1-6 6-3 6-2 contro il doppio macedone Ivanovski – Micov.

Domani i biancazzurri affronteranno un altro osso duro, la Moldavia, che ad oggi ha centrato due rotonde vittorie in altrettanti incontri disputati.