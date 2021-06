Le dichiarazioni di Matteo Berrettini dopo la vittoria di oggi al Queen’s: “È sempre una lotta contro Stefano”

Matteo Berrettini : “È sempre una lotta [contro Stefano]. Ci conosciamo bene. Abbiamo giocato due volte nel circuito maggiore, ma abbiamo giocato tante altre volte nei Futures, quindi conosco questo ragazzo da molto tempo. È sempre un grande avversario, quindi complimenti a lui. Ma sono felice per la mia vittoria di oggi.

Mi aiuta molto avere così tanti ragazzi [italiani] [nei Top 100] perché trovi nuove energie, e la nostra qualità è davvero molto alta. Ci alleniamo sempre tra di noi è davvero utile questa cosa.

Non vedo l’ora di giocare il mio prossimo match con il pubblico. Preferirei avere [una folla che tifa] contro di me che nessuno sugli spalti.

Credo di aver giocato più vincenti sulla terra che oggi. Ormai penso di essere un giocatore che gioca bene ovunque, ma è vero che qui cambia tutto. Sì, già oggi mi sono buttato di più a rete, ma devo sapere che la palla mi ritornerà più rapidamente: se l’avversario incoccia il passante“.