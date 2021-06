Roland Garros: Riuscirà Novak a detronizzare Rafa?

No. Questa la risposta secca al quesito lanciato nel titolo. Oggi a Roland Garros andrà in scena l’atto n. 58 della più combattuta rivalità nell’epoca moderna del gioco. Djokovic comanda 29 a 28 negli head to head complessivi, ma tutto lascia pensare che stasera il conto tra i due si sposterà sul 29 pari e che questa vittoria lancerà l’iberico verso l’ennesimo trionfo Slam.

Nadal nel torneo in corso non ha incantato come nella maggior parte delle sue campagne vittoriose del passato, ma la sensazione è che la sua condizione fisica e tecnica resti superiore a quella dell’eterno rivale. Se andiamo a vedere la storia dei loro incontri a Parigi, il vantaggio a favore di Nadal è schiacciante: 7 vittorie a 1. Djokovic è riuscito nell’impresa più ardua del tour maschile solo una volta, nel 2015. Indimenticabile quell’edizione. Il giorno del sorteggio dei tabelloni, quando dall’urna uscì un insolito accoppiamento tra i due nei quarti di finale, la telecamera colse una smorfia di Rafa… In quel preciso istante tutto il mondo del tennis pensò che sarebbe stata la volta “buona” per la vittoria del serbo sullo spagnolo. Rafa veniva da una stagione tutt’altro che buona, Novak stava dominando il tour in modo dispotico. Un match nei quarti, mai arrivato così presto tra i due da quando Novak divenne un campione, figlio della discesa di Nadal nel ranking per colpa di una condizione assai incerta. Il match confermò le sensazioni: fu una “mattanza”, tre set secchi, con Djokovic dominante nello scambio, nel tempo del match, in tutto. Rafa uscì a testa bassa, per la seconda volta nella storia sconfitto in campo, sul suo campo preferito. Alla fine il torneo Djokvoic lo perse, imballatosi in finale contro un Wawrinka straordinario, capace di rimontare e giocare sulle nuvole nella parte decisiva del match. Edizione davvero indimenticabile, unica e irripetibile. Si rifarà – finalmente – l’anno dopo Novak, alzando l’unico grande torneo che ancora mancava al suo incredibile palmares. Sembra molto, molto molto difficile che la storia possa ripetersi quest’anno.

Perché? Semplice la risposta. Djokovic per superare Nadal sulla terra di Parigi deve riuscire a giocare una partita perfetta per oltre 3 ore e mezza, con l’intensità sempre al massimo, servendo come un treno, sbagliando quasi niente e stroncando il rivale anche dal punto di vista fisico. Vedendo come i due stanno giocando nel torneo, onestamente sembra più probabile lo sbarco degli alieni… Nadal non sta giocando ancora il suo miglior tennis, ma proprio la sua storia in questo torneo ci insegna come negli ultimi due match sia sempre riuscito ad alzare il livello e diventare imbattibile. Rafa in queste partite letteralmente rifiuta di perdere. In qualche modo resta in scia anche nei rari momenti in cui l’avversario riesce a metterlo sotto sul piano del gioco, fa sentire la propria presenza, trova una serie di giocate che ribaltano l’inerzia a suo favore, si esalta, “terrorizza” l’avversario e lo supera. Di fisico, di testa, di “garra”. L’unico modo per batterlo sarebbe riuscire ad imporre velocità e schemi tecnici così perfetti da annullare la sua pugnacità. Impresa quasi impossibile.

Djokovic l’ha sconfitto molte volte su terra battuta, ma in condizione di due set su tre. Infatti a livello tecnico il miglior Novak ha più armi di Nadal, può giocare meglio a tennis riuscendo a sfruttare velocità ed anticipo, reggendo le “toppate” micidiali del rivale, anzi anticipandole e chiudendo l’angolo. Il problema è che per farlo sul rosso fa moltissima fatica… L’anticipo è meno decisivo, Nadal ha più tempo per ribattere, difendersi e ribaltare gli scambi. Djokovic su terra non riesce a tenere quei ritmi folli e grande rischio in modo continuo per oltre tre ore, il tempo necessario a superare Nadal. Nelle pause di Djokovic – per rifiatare dall’enorme fatica – Nadal rimonta, punge, butta il match sulla lotta e alla fine vince sempre lui, perché è più tosto del rivale sul lato mentale. Sui campi in sintetico invece il serbo domina il ritmo degli scambi, vista la sua superiorità nel giocare in anticipo, e la partita scorre più rapida. Infatti tra i due sul veloce, ormai da anni, quasi non c’è gara, anche negli Slam, tutto a favore di Novak.

Il Djokovic visto finora nel torneo non sembra affatto capace di imporre il suo tennis per 3 ore al massimo. Contro Berrettini abbiamo ammirato un Novak sublime, ma la palla di Matteo è molto diversa da quella che dovrà affrontare oggi contro Rafael. Berrettini spingeva fortissimo tirando una palla velocissima e pesante col diritto, superiore anche di quella di Nadal, ma meno complessa da anticipare e rigiocare. Inoltre la capacità difensiva dell’azzurro non è minimamente paragonabile a quella dello spagnolo, come la consistenza nello scambio sul lato sinistro, per non parlare della abilità di Rafa in risposta. Sembra teso Novak (vedi la scomposta esultanza a fine partita vs. Matteo), sembra già abbastanza al limite. Tutt’altro di Rafa, con ancora un discreto margine di crescita.

Djokovic oggi si troverà di fronte l’Everest tennistico. Non sembra abbastanza preparato per arrivare in vetta e piantare la sua bandiera. La sua unica speranza è che Nadal non giochi al meglio, che sia più falloso, meno intenso, un po’ incerto. Chissà che l’aspettativa di arrivare a 21 Slam non gli possa giocare un brutto scherzo a livello di tensione… Anche qua, la storia ci insegna che pochissimi, forse nessuno, regge la pressione come lui.

In moltissime occasioni le loro sfide sono state tutt’altro che “Belle” dal punto di vista squisitamente spettacolare. Oggi la partita riveste anche un’importanza storica rilevante. Forse la più importante tra le loro sfide in assoluto. Battere il più forte tennista su terra battuta nella storia, ad un passo dall’impresa epocale, sembra un’impresa troppo ardita anche per il tennista complessivamente più forte del tennis moderno…

Marco Mazzoni