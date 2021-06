Roland Garros: Andreas Seppi si ferma al secondo turno

Si ferma la corsa di Andreas Seppi nel secondo Grand Slam dell’anno, i French

Open di Parigi. Il 37enne tennista di Caldaro si è dovuto arrendere giovedì

pomeriggio al secondo turno al sudcoreano Soonwoo Kwon (ATP 91), dopo due ore

e 38 minuti di gioco, in tre set per 6-4, 7-5, 7-5.

Nella capitale francese Seppi ha disputato il suo 64° Slam in carriera, il 63° di fila da

Wimbledon 2005. L’altoatesino era reduce dalla fantastica vittoria all’esordio in

quattro set contro il canadese Felix Auger-Aliassime (ATP 21). Oggi Seppi, alla 124°

partita in uno Slam, ha affrontato il 23enne sudcoreano Soonwoo Kwon. Il tennista

d’Oltradige aveva perso l’unico precedente contro il numero 91 del mondo lo scorso

agosto nelle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati in tre set con il punteggio di

6-4, 3-6, 4-6. Kwon al primo round si è invece imposto sul sudafricano ed ex numero

5 del mondo Kevin Anderson, sempre in quattro set.

La partita tra Seppi e Kwon era, come da pronostico, molto equilibrata. Nel primo set

entrambi i tennisti confermano il loro servizio fino al 4-4 pari, anche se Seppi deve

annullare in totale ben sette palle break al sudcoreano. Nel nono gioco l’azzurro però

cede il servizio a Kwon, che subito dopo chiude il primo parziale sul 6-4.

Anche la seconda frazione di gioco è equilibratissima. Sia Seppi che Kwon portano a

casa i propri turni di battuta, il caldarese però nel game d’apertura e nel nono gioco è

costretto ad annullare due ed una palla break al tennista di Seoul. Poi sul 5-5 pari

Kwon conquista il break decisivo per l’allungo del 6-5. Il numero 91 del mondo non

sbaglia e trasforma il secondo set point per il 7-5.

Un brutto colpo per Seppi, che nel terzo set subisce immediatamente il break dell’1-

0. Dall’altra parte l’altoatesino si crea la prima palla break della partita, ma Kwon la

annulla e si porta sul 2-0. Seppi però non si arrende, accorcia le distanze sul 2-1 e

poi piazza finalmente il primo break che vale il 2-2. Fino al 5-5 non ci sono più break,

poi Kwon riesce ancora una volta a strappare il turno di battuta a Seppi per il 6-5.

Seppi è k.o. e Kwon si impone subito dopo per 7-5. Una emozionantissima partita,

con Kwon che ha conquistato quasi tutti i punti decisivi. Il caldarese si può

comunque consolidare con 45 punti ATP e 84.000 euro di montepremi.

Lunedì inizia la stagione sull’erba

Ora Seppi si prepara per la stagione sull’erba. Infatti, da lunedì l’azzurro giocherà

due Challenger consecutivi a Nottingham in Gran Bretagna. Poi disputerà le

qualificazioni del torneo ATP di Eastbourne e poi Wimbledon (dal 28 giugno all’11

luglio). Seppi è iscritto anche nel nuovo torneo di Newport (dal 12 luglio) negli Stati

Uniti, ma la sua partecipazione dipende da come andranno i tornei precedenti.