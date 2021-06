Roland Garros: I risultati completi del Day 5. Si ritira Ashleigh Barty. Nadal facile su Gasquet.

Il Roland Garros perde la numero uno al mondo Ashleigh Barty. L’australiana, che aveva già passato con difficoltà il primo turno a causa di problemi fisici (anca sinistra), contro Magda Linette (WTA 45) ha provato a giocare, ma perso il primo set per 6-1 (dopo il quale ha chiesto un lungo “medical timeout”) e sul 2-2 nel secondo è stata costretta ad alzare bandiera bianca e lasciare strada alla polacca.

Nessun problema invece per la statunitense Sofia Kenin (5) e l’ucraina Elina Svitolina (6), che si sono imposte facilmente rispettivamente contro la connazionale Hailey Baptiste (203) per 7-5 6-3 e l’altra americana Ann Li (75) per 6-0 6-4.

Nel giorno del suo compleanno ha avuto vita facile anche Rafael Nadal (3), che in 2h16′ si è facilmente sbarazzato di Richard Gasquet (53) con il risultato di 6-0 7-5 6-2. Con l’eliminazione del 34enne, per la prima volta nella storia dello Slam parigino nessun tennista francese, sia tra le donne che tra gli uomini, sarà presente al terzo turno del torneo. Il prossimo avversario del maiorchino sarà Cameron Norrie (45), che dal canto suo ha battuto Lloyd Harris (54) per 4-6 6-3 6-3 6-2.

Roland Garros – 2° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Ashleigh Barty vs Magda Linette



Ashleigh Barty vs Magda Linette
GS Roland Garros Ashleigh Barty [1] • Ashleigh Barty [1] 0 1 2 Magda Linette Magda Linette 0 6 2 Vincitore: Magda Linette

Karolina Pliskova vs Sloane Stephens



Karolina Pliskova vs Sloane Stephens
GS Roland Garros Karolina Pliskova [9] Karolina Pliskova [9] 5 1 Sloane Stephens Sloane Stephens 7 6 Vincitore: Sloane Stephens

Marin Cilic vs Roger Federer (non prima ore 16)



Marin Cilic vs Roger Federer (non prima ore 16)
GS Roland Garros Marin Cilic Marin Cilic 2 6 6 2 Roger Federer [8] Roger Federer [8] 6 2 7 6 Vincitore: Roger Federer

Rafael Nadal vs Richard Gasquet (non prima ore 21)



Rafael Nadal vs Richard Gasquet (non prima ore 21)
GS Roland Garros Rafael Nadal [3] Rafael Nadal [3] 6 7 6 Richard Gasquet Richard Gasquet 0 5 2 Vincitore: Rafael Nadal

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Ann Li vs Elina Svitolina



Ann Li vs Elina Svitolina
GS Roland Garros Ann Li Ann Li 0 4 Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 6 6 Vincitore: Elina Svitolina

Mikael Ymer vs Gael Monfils



Mikael Ymer vs Gael Monfils
GS Roland Garros Mikael Ymer Mikael Ymer 6 2 6 6 Gael Monfils [14] Gael Monfils [14] 0 6 4 3 Vincitore: Mikael Ymer

Novak Djokovic vs Pablo Cuevas (nnn prima ore 14:30)



Novak Djokovic vs Pablo Cuevas (nnn prima ore 14:30)
GS Roland Garros Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 6 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 3 2 4 Vincitore: Novak Djokovic

Anett Kontaveit vs Kristina Mladenovic



Anett Kontaveit vs Kristina Mladenovic
GS Roland Garros Anett Kontaveit [30] Anett Kontaveit [30] 6 6 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 2 0 Vincitore: Anett Kontaveit

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Matteo Berrettini vs Federico Coria



Matteo Berrettini vs Federico Coria
GS Roland Garros Matteo Berrettini [9] Matteo Berrettini [9] 6 6 6 Federico Coria Federico Coria 3 3 2 Vincitore: Matteo Berrettini

Jannik Sinner vs Gianluca Mager



Jannik Sinner vs Gianluca Mager
GS Roland Garros Jannik Sinner [18] Jannik Sinner [18] 6 7 3 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 1 5 6 3 Vincitore: Jannik Sinner

Fiona Ferro vs Jennifer Brady



Fiona Ferro vs Jennifer Brady
GS Roland Garros Fiona Ferro Fiona Ferro 4 6 5 Jennifer Brady [13] Jennifer Brady [13] 6 2 7 Vincitore: Jennifer Brady

Rebecca Peterson vs Iga Swiatek



Rebecca Peterson vs Iga Swiatek
GS Roland Garros Rebecca Peterson Rebecca Peterson 1 1 Iga Swiatek [8] Iga Swiatek [8] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek

Court 14 – Ore: 11:00

Sofia Kenin vs Hailey Baptiste



Sofia Kenin vs Hailey Baptiste
GS Roland Garros Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 7 6 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 5 3 Vincitore: Sofia Kenin

Diego Schwartzman vs Aljaz Bedene



Diego Schwartzman vs Aljaz Bedene
GS Roland Garros Diego Schwartzman [10] Diego Schwartzman [10] 6 6 6 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 4 2 4 Vincitore: Diego Schwartzman

Zarina Diyas vs Elise Mertens



Zarina Diyas vs Elise Mertens
GS Roland Garros Zarina Diyas Zarina Diyas 6 2 4 Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 4 6 6 Vincitore: Elise Mertens

Nikoloz Basilashvili vs Carlos Alcaraz



Nikoloz Basilashvili vs Carlos Alcaraz
GS Roland Garros Nikoloz Basilashvili [28] Nikoloz Basilashvili [28] 4 2 4 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz

Court 7 – Ore: 11:00

Astra Sharma vs Ons Jabeur



Astra Sharma vs Ons Jabeur
GS Roland Garros Astra Sharma Astra Sharma 2 4 Ons Jabeur [25] Ons Jabeur [25] 6 6 Vincitore: Ons Jabeur

Philipp Kohlschreiber vs Aslan Karatsev



Philipp Kohlschreiber vs Aslan Karatsev
GS Roland Garros Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 7 4 6 Aslan Karatsev [24] Aslan Karatsev [24] 3 6 6 1 Vincitore: Philipp Kohlschreiber

Coco Gauff vs Qiang Wang



Coco Gauff vs Qiang Wang
GS Roland Garros Coco Gauff [24] Coco Gauff [24] 6 7 Qiang Wang Qiang Wang 3 6 Vincitore: Coco Gauff

Facundo Bagnis vs Jan-Lennard Struff



Facundo Bagnis vs Jan-Lennard Struff
GS Roland Garros Facundo Bagnis Facundo Bagnis 5 6 4 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 7 7 6 Vincitore: Jan-Lennard Struff

Court 6 – Ore: 11:00

Varvara Lepchenko vs Karolina Muchova



Varvara Lepchenko vs Karolina Muchova
GS Roland Garros Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 3 4 Karolina Muchova [18] Karolina Muchova [18] 6 6 Vincitore: Karolina Muchova

Taylor Fritz vs Dominik Koepfer



Taylor Fritz vs Dominik Koepfer
GS Roland Garros Taylor Fritz [30] Taylor Fritz [30] 3 2 6 4 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 6 3 6 Vincitore: Dominik Koepfer

Alex De minaur vs Marco Cecchinato



Alex De minaur vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros Alex De minaur [21] Alex De minaur [21] 4 1 6 1 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 3 6 Vincitore: Marco Cecchinato

Jo-Wilfried Tsonga / Dan Added vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal



Jo-Wilfried Tsonga / Dan Added vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal
GS Roland Garros Jo-Wilfried Tsonga / Dan Added Jo-Wilfried Tsonga / Dan Added 6 3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [2] Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [2] 7 6 Vincitore: Robert FarahJuan Sebastian Cabal

Court 3 – Ore: 11:00

Danka Kovinic / Irina Khromacheva vs Latisha Chan / Hao-Ching Chan



Danka Kovinic / Irina Khromacheva vs Latisha Chan / Hao-Ching Chan
GS Roland Garros Danka Kovinic / Irina Khromacheva Danka Kovinic / Irina Khromacheva 6 4 1 Latisha Chan / Hao-Ching Chan [6] Latisha Chan / Hao-Ching Chan [6] 1 6 6 Vincitore: Latisha ChanHao-Ching Chan

Casper Ruud / Miomir Kecmanovic vs Tennys Sandgren / Austin Krajicek



Casper Ruud / Miomir Kecmanovic vs Tennys Sandgren / Austin Krajicek
GS Roland Garros Casper Ruud / Miomir Kecmanovic Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 5 1 Tennys Sandgren / Austin Krajicek Tennys Sandgren / Austin Krajicek 7 6 Vincitore: Tennys SandgrenAustin Krajicek

Alison Van uytvanck / Greet Minnen vs Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova



Alison Van uytvanck / Greet Minnen vs Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova
GS Roland Garros Alison Van uytvanck / Greet Minnen Alison Van uytvanck / Greet Minnen 1 2 Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova 6 6 Vincitore: Elena RybakinaAnastasia Pavlyuchenkova

Andrey Golubev / Alexander Bublik vs Filip Polasek / Ivan Dodig



Andrey Golubev / Alexander Bublik vs Filip Polasek / Ivan Dodig
GS Roland Garros Andrey Golubev / Alexander Bublik Andrey Golubev / Alexander Bublik 7 6 Filip Polasek / Ivan Dodig [5] Filip Polasek / Ivan Dodig [5] 6 1 Vincitore: Andrey GolubevAlexander Bublik

Court 4 – Ore: 11:00

Antoine Hoang / Benjamin Bonzi vs Michael Venus / John Peers



Antoine Hoang / Benjamin Bonzi vs Michael Venus / John Peers
GS Roland Garros Antoine Hoang / Benjamin Bonzi Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 6 2 4 Michael Venus / John Peers [10] Michael Venus / John Peers [10] 4 6 6 Vincitore: Michael VenusJohn Peers

Andreja Klepac / Darija Jurak vs Danielle Collins / Madison Brengle



Andreja Klepac / Darija Jurak vs Danielle Collins / Madison Brengle
GS Roland Garros Andreja Klepac / Darija Jurak [11] Andreja Klepac / Darija Jurak [11] 7 6 Danielle Collins / Madison Brengle Danielle Collins / Madison Brengle 6 1 Vincitore: Andreja KlepacDarija Jurak

Leylah Fernandez / Gabriela Dabrowski vs Julia Wachaczyk / Georgina Garcia perez



Leylah Fernandez / Gabriela Dabrowski vs Julia Wachaczyk / Georgina Garcia perez
GS Roland Garros Leylah Fernandez / Gabriela Dabrowski Leylah Fernandez / Gabriela Dabrowski 6 6 Julia Wachaczyk / Georgina Garcia perez Julia Wachaczyk / Georgina Garcia perez 2 1 Vincitore: Leylah FernandezGabriela Dabrowski

Stefano Travaglia / Marton Fucsovics vs Philipp Oswald / Marcus Daniell



Stefano Travaglia / Marton Fucsovics vs Philipp Oswald / Marcus Daniell
GS Roland Garros Stefano Travaglia / Marton Fucsovics Stefano Travaglia / Marton Fucsovics 3 3 Philipp Oswald / Marcus Daniell [16] Philipp Oswald / Marcus Daniell [16] 6 6 Vincitore: Philipp OswaldMarcus Daniell

Court 5 – Ore: 11:00

Jessika Ponchet / Estelle Cascino vs Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu



Jessika Ponchet / Estelle Cascino vs Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu
GS Roland Garros Jessika Ponchet / Estelle Cascino Jessika Ponchet / Estelle Cascino 3 1 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 6 6 Vincitore: Nadia PodoroskaIrina-Camelia Begu

Patricia Maria Tig / Mihaela Buzarnescu vs Caroline Dolehide / Lara Arruabarrena



Patricia Maria Tig / Mihaela Buzarnescu vs Caroline Dolehide / Lara Arruabarrena
GS Roland Garros Patricia Maria Tig / Mihaela Buzarnescu Patricia Maria Tig / Mihaela Buzarnescu 4 2 Caroline Dolehide / Lara Arruabarrena Caroline Dolehide / Lara Arruabarrena 6 6 Vincitore: Caroline DolehideLara Arruabarrena

Hugo Gaston / Arthur Cazaux vs Sam Querrey / Steve Johnson



Hugo Gaston / Arthur Cazaux vs Sam Querrey / Steve Johnson
GS Roland Garros Hugo Gaston / Arthur Cazaux Hugo Gaston / Arthur Cazaux 6 6 6 Sam Querrey / Steve Johnson Sam Querrey / Steve Johnson 3 7 1 Vincitore: Hugo GastonArthur Cazaux

Nikola Cacic / Tomislav Brkic vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



Nikola Cacic / Tomislav Brkic vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers
GS Roland Garros Nikola Cacic / Tomislav Brkic Nikola Cacic / Tom

Court 8 – Ore: 11:00

Franko Skugor / Rohan Bopanna vs Frances Tiafoe / Nicholas Monroe



GS Roland Garros Franko Skugor / Rohan Bopanna Franko Skugor / Rohan Bopanna 6 7 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 4 5 Vincitore: Franko SkugorRohan Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Franko Skugor / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Elena Vesnina / Veronika Kudermetova vs Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Elena Vesnina / Veronika Kudermetova Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 1 5 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 6 7 Vincitore: Yafan WangAnna-Lena Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena Vesnina / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Alternates Alternates / Alternates Alternates



ATP ATP French Open Andujar P. / Martinez P. Andujar P. / Martinez P. 6 6 Cuevas P. / Pella G. Cuevas P. / Pella G. 4 2 Vincitore: Andujar P. / Martinez P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Court 9 – Ore: 11:00

Ena Shibahara / Shuko Aoyama vs Aliona Bolsova / Paula Badosa



GS Roland Garros Ena Shibahara / Shuko Aoyama [4] Ena Shibahara / Shuko Aoyama [4] 6 3 7 Aliona Bolsova / Paula Badosa Aliona Bolsova / Paula Badosa 3 6 6 Vincitore: Ena ShibaharaShuko Aoyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 0-30 4-3 → 5-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Aliona Bolsova / Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aliona Bolsova / Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Polona Hercog / Misaki Doi vs Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove



GS Roland Garros Polona Hercog / Misaki Doi Polona Hercog / Misaki Doi 7 6 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 6 4 Vincitore: Polona HercogMisaki Doi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Polona Hercog / Misaki Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Polona Hercog / Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rosalie Van der hoek / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Polona Hercog / Misaki Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Oksana Kalashnikova / Nao Hibino vs Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya



GS Roland Garros Oksana Kalashnikova / Nao Hibino Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 6 6 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 2 3 Vincitore: Oksana KalashnikovaNao Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Viktoria Kuzmova / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Oksana Kalashnikova / Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ben Mclachlan / Raven Klaasen vs Luke Saville / Max Purcell



GS Roland Garros Ben Mclachlan / Raven Klaasen [15] Ben Mclachlan / Raven Klaasen [15] 6 2 1 Luke Saville / Max Purcell Luke Saville / Max Purcell 3 6 6 Vincitore: Luke SavilleMax Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Luke Saville / Max Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Luke Saville / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Luke Saville / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Luke Saville / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Luke Saville / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Luke Saville / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Luke Saville / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ben Mclachlan / Raven Klaasen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 11:00

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso



GS Roland Garros Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 7 6 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 5 3 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Alejandro Davidovich fokina / Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Varvara Gracheva vs Camila Giorgi



GS Roland Garros Varvara Gracheva Varvara Gracheva 7 1 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 5 6 2 Vincitore: Varvara Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

James Duckworth vs Ricardas Berankis



GS Roland Garros James Duckworth James Duckworth 5 6 6 0 Ricardas Berankis Ricardas Berankis 7 2 7 6 Vincitore: Ricardas Berankis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 James Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 James Duckworth 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Tereza Martincova vs Jessica Pegula



GS Roland Garros Tereza Martincova Tereza Martincova 3 3 Jessica Pegula [28] Jessica Pegula [28] 6 6 Vincitore: Jessica Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tereza Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Tereza Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tereza Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tereza Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Tereza Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Ekaterina Alexandrova vs Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Ekaterina Alexandrova [32] Ekaterina Alexandrova [32] 2 3 Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 6 6 Vincitore: Barbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Lloyd Harris



GS Roland Garros Cameron Norrie Cameron Norrie 4 6 6 6 Lloyd Harris Lloyd Harris 6 3 3 2 Vincitore: Cameron Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ajla Tomljanovic / Storm Sanders vs Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Ajla Tomljanovic / Storm Sanders Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 6 6 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 1 1 Vincitore: Ajla TomljanovicStorm Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Yana Sizikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Marta Kostyuk vs Saisai Zheng



GS Roland Garros Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 6 Saisai Zheng Saisai Zheng 3 4 Vincitore: Marta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Saisai Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Yoshihito Nishioka vs Lorenzo Musetti



GS Roland Garros Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 5 3 2 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 7 6 6 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk vs Jelena Ostapenko / Monica Niculescu



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0 3 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu [12] Jelena Ostapenko / Monica Niculescu [12] 6 6 Vincitore: Jelena OstapenkoMonica Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko / Monica Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Soonwoo Kwon vs Andreas Seppi



GS Roland Garros Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 6 7 7 Andreas Seppi Andreas Seppi 4 5 5 Vincitore: Soonwoo Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Maria Sakkari vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Maria Sakkari [17] Maria Sakkari [17] 6 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 3 Vincitore: Maria Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Bruno Soares / Jamie Murray vs Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach



GS Roland Garros Bruno Soares / Jamie Murray [7] Bruno Soares / Jamie Murray [7] 7 6 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 5 1 Vincitore: Bruno SoaresJamie Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bruno Soares / Jamie Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Aisam-ul-haq Qureshi / Oliver Marach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Fabrice Martin / Jeremy Chardy vs Maximo Gonzalez / Simone Bolelli