ATP Parma e Belgrado: Le Finali. Novak Djokovic vince il torneo di casa di Belgrado

Novak Djokovic (ATP 1) ha fatto il pieno di fiducia in vista del Roland Garros vincendo il torneo ATP 250 di Belgrado. Il serbo in finale ha superato Alex Molcan (255) per 6-4 6-3. Contro il qualificato slovacco il numero uno al mondo ha mostrato molto nervosismo, perdendo tre volte il servizio nella prima frazione ma imponendosi comunque facendo valere le sue doti alla risposta. Una volta in avanti di un set Nole si è sciolto, per andare a sollevare il secondo trofeo della stagione, il primo sulla terra rossa.

ATP 250 Parma (Italia) – Finali, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi



2. Sebastian Korda vs [WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 15:15)



ATP 250 Belgrade 2 (Serbia) – Final3, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Novak Djokovic vs [Q] Alex Molcan