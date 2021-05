Internazionali di tennis su erba dal 7 al 13 giugno Prima edizione del torneo di tennis sui campi dell’ASD Tennis club Gaiba. La presentazione del torneo

La macchina organizzativa è già ben oliata, si sta predisponendo ogni cosa nei mini

particolari, i campi prima di tutto, poi le strutture dell’ospitalità, l’organizzazione

generale di questo che è il primo evento del genere per Gaiba e per la provincia di

Rovigo e l’unico evento internazionale di tennis in Veneto quest’anno. E in Italia, per il

momento, uno dei due tornei Itf maschili previsti.

Il torneo internazionale

Prima edizione per gli Internazionali di tennis su erba all’ASD Tennis club Gaiba dal 7 al

13 giugno e primo torneo internazionale in Italia organizzato su erba naturale. Sarà un

torneo di tennis maschile con montepremi da 15.000 dollari con tre tabelloni: quello di

qualificazione del singolare da 32 giocatori, il main draw del singolare maschile da 32

giocatori e il tabellone del doppio con 16 coppie.

Gli incontri si disputeranno dalle ore 11,00 alle 21,00, ad iniziare dal 7 giugno con le

qualificazioni, gli incontri del main draw saranno in campo già dal martedì 8 giugno. La

finale del tabellone maschile di doppio è prevista per sabato 12, giornata in cui saranno

messe in campo anche le semifinali del singolare; mentre la finale del tabellone del

singolare sarà giocata domenica 13 giugno (ore 11,00). Nei giorni delle semifinali e della

finale, saranno presenti i “ball boys”, grazie alla collaborazione del Tennis club

Bergantino e del Tennis club Rovigo.

Il pubblico, così come deciso dal CTS, Comitato Tecnico Scientifico, del Ministero della

Salute, sarà previsto per un 25% della capienza massima autorizzata: quindi sarà

possibile consentire l’ingresso a 300 persone. L’ingresso sarà libero.

Sono attesi giocatori professionisti attorno alla 300esima posizione ATP, tanti giovani che

vogliono acquisire punti importanti per la scalata alla classifica del ranking mondiale, e

altri che devono riprendere il ritmo dei tornei magari dopo un infortunio o lo stop forzato

a causa del Covid. Il torneo è tra i primi appuntamenti in Europa su erba e potrebbe

essere campo di prova importante in vista delle qualificazioni del torneo di Wimbledon.

Ad oggi la entry list vede come numero 1 l’austriaco Alexander Erler 365 della classifica

ATP, numero 2 il belga Michael Geerts 369. Primo tra gli italiani Alessandro Bega numero

373 del ranking mondiale e terzo del seeding, numero 4 l’ucraino Vladyslav Orlov (374).

Nelle qualificazioni al momento sono presenti anche, come numero 1 il diciannovenne

Flavio Cobolli numero 446 ATP, figlio dell’ex giocatore Stefano che si è ben comportato

all’ATP 250 di Parma; e Jacopo Berrettini, fratello del numero 9 del mondo Matteo

Berrettini.

I tabelloni e la supervisione delle gare saranno del referee Sebastiano Cavarra, direttore

del torneo Fabio Morra.

Sarà possibile realizzare il torneo, grazie all’aiuto degli sponsor ma anche all’impegno di

tanti volontari che durante la settimana saranno a disposizione di atleti,

accompagnatori, stampa e spettatori. Lo staff comprende più di 40 persone che si

occuperanno di sicurezza, trasporto, segreteria, … A questi si aggiungono i professionisti

medici e fisioterapisti, comunicatori, operatori foto e video, …

La club house del circolo è stata rinnovata e potrà accogliere i visitatori, gli ospiti e gli accompagnatori dei tennisti. Le misure di contenimento della pandemia non hanno

permesso la realizzazione di tanti eventi ma in calendario c’è il players party mercoledì

9 giugno, il galà domenica 6 giugno ed un evento conviviale dopo le premiazioni della

finalissima.

Le novità principali

Iniziamo dal logo tutto nuovo che richiama gli elementi principali dell’ASD Gaiba, ovvero

il tennis e il verde dei campi in erba. Il restyling a firma l’agenzia di marketing e

comunicazione Vassalli Associati, è in linea con la direzione intrapresa dal club: un occhio

al futuro, più ordinato e coordinato, più elegante ma in linea anche con il passato.

E’ una novità l’organizzazione del primo torneo internazionale d’Italia su erba; è una

novità la location, nel piccolo e operoso comune di Gaiba; è una novità l’esperienza di

questi ragazzi che dal 2012 mettono tempo impegno ed entusiasmo in questo progetto.

Tutto è novità, anche fare un torneo subito dopo le chiusure imposte dall’emergenza

Covid19, tanto è vero che ci sarà un grande impegno e lavoro in termini di sicurezza,

tutto sarà allestito e preparato in maniera adeguata per accogliere giocatori, pubblico,

organizzatori, e chiunque parteciperà all’evento.

Per chi non potrà venire a vedere il torneo, gli incontri che si disputeranno nel campo

centrale saranno visibili in Live streaming in mondovisione sul portale dell’International

Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo e dal venerdì alla domenica su

SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a pagamento per i

non tesserati FIT).

“Green” a tutto campo

Se il verde è il colore dei campi, del logo e di alcuni gadget predisposti per l’evento, lo è anche l’animo degli organizzatori che hanno voluto per il bordo e fondo campo teli in

tessuto traforato passavento ecologico con fibra in poliestere proveniente dal riciclo

delle bottiglie, ecobanner quindi 100% riciclabile.

Cos’è Gaibledon

L’ASD Tennis club Gaiba per affinità elettiva con il torneo di Wimbledon, è stato

rinominato Gaibledon. Tutto ha avuto inizio nell’estate 2012 quando un gruppo di

giovani tennisti ha un’idea, quella di trasformare un campo da calcio in disuso in quattro

campi da tennis in erba naturale, con il sogno di diventare il punto di riferimento

nazionale nel panorama del tennis erbivoro. Oggi quel sogno è divenuto realtà grazie al

lavoro e alla passione dei numerosi Gardeners, i quali ogni anno si dedicano alla cura dei

manti erbosi nei minimi dettagli. Gaibledon oggi accoglie tennisti provenienti da tutto il

mondo e di ogni categoria, dagli amatori che hanno il desiderio di sperimentare questa

superficie unica, ai professionisti che vogliono allenarsi in vista dei più importanti tornei

internazionali. L’ASD Tennis club Gaiba è l’unico circolo in Italia ad essere 100% su erba

naturale.

I numeri

Al Tennis club Gaiba sono utilizzabili quattro campi in erba naturale con misure

internazionali, l’erba è mantenuta ogni giorno all’altezza di 8 mm come da storica

tradizione, 100% chemical free. Ogni stagione più di 100 chilometri sono percorsi per il

taglio dell’erba e 200 litri di colore ad acqua utilizzati per la pittura delle righe. E’ in

programma entro il 2022 la realizzazione di altri due campi in erba naturale. Sono 20.000

i mq di superficie del club. Inoltre il circolo è dotato di un campo in terra rossa già aperto

ai soci, mentre i campi in erba potranno essere affittati dopo il torneo internazionale a

partire dal 15 giugno. Dal mese di maggio sono ripartiti i corsi di tennis rivolti a bambini,

ragazzi e adulti, e da giungo si aggiungeranno le attività sui campi in erba, e saranno

organizzati anche workshop dedicati al miglioramento del gioco su erba.