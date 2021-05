Osaka non parlerà con la stampa a Roland Garros

La campionessa nipponica Naomi Osaka ha annunciato ieri notte attraverso il proprio profilo Instagram una decisione che farà molto discutere. Al prossimo Roland Garros non parlerà con stampa. Una scelta di “rottura”, che secondo il regolamento la porterà a subire sanzioni pecuniarie, e che di sicuro provocherà l’ira (o peggio) della direzione del torneo.

Ecco la spiegazione di Naomi, un estretto (riportiamo anche il messaggio originale sotto).

“Spesso sento che le persone non hanno rispetto per la salute mentale degli atleti e questo suona molto vero ogni volta che guardo una conferenza stampa o ne sono protagonista. Spesso mi viene chiesta la stessa cosa una infinità di volte, altre mi vengono chieste cose che mi portano ad aver dubbi nelle nostre menti, e non ho intenzione di sottoporre me stessa a persone che creano dubbi. Ho visto molte immagini di atleti che sono andati in crisi dopo una sconfitta nella press room… È una situazione che può mandare in crisi una persona e non capisco quale sia ragione dietro a tutto ciò. Niente di personale contro il torneo o contro alcuni giornalisti che mi intervistano da quando ero piccola e con i quali mantengo un rapporto amichevole. Tuttavia, non voglio che questi problemi continuino ad essere ignorati”.

Marco Mazzoni