Wilander: “Sinner ha qualche chance di vincere Roland Garros”

Mats Wilander, uno dei più giovani campioni di sempre a Roland Garros, si lancia in una previsione “bomba” per lo Slam che scatterà la prossima settimana a Parigi. Nadal è l’ovvio favorito, ma considera Jannik Sinner come un potenziale rivale pericolosissimo, addirittura con qualche chance di poter vincere la Coppa dei Moschettieri 2021.

Ecco le parole rilasciate dallo svedese ad Eurosport, che faranno discutere non poco gli appassionati italiani…

“Penso che Jannik Sinner possa vincere il torneo. La cosa strana è che non credo che Musetti possa farcela, ma sono dello stesso paese ed è un grandissimo talento anche lui, ma non adesso”.

“Credo ci sia una possibilità per Sinner perché ritengo che Novak e Rafa siano più vulnerabili ogni anno, non in termini di perdere necessariamente ma più vulnerabili perché i ragazzi più giovani stanno crescendo molto, colpiscono la palla così forte da entrambi i lati, sono talenti davvero completi. Hanno anche nel servizio un’arma importante e penso che stiano privando Rafa e Novak di quella assoluta fiducia negli Slam. Il loro vantaggio ancora è quello di saper gestiremeglio di tutti la partita su 5 set, in questo Rafa e Novak hanno ancora una marcia in più rispetto a tutti gli altri, è rimasta la unica vera differenza tra i giocatori oggi”.

“Nonostante tutto, penso che ci sia una possibilità che i giocatori più giovani riescano a minare la fiducia di Nadal in una partita e che potrebbe essere il primo turno, o secondo turno, anche il terzo. Magari Nadal non è ancora al massimo, potrebbe aver vinto in quattro set, forse con un tiebreak, e poi gioca un’altra partita e chi lo affronta, un giovane forte, prende fiducia e ci crede sino alla fine. A quel punto, chissà”.

“Penso che quella sia stata la forza di Rafa nel corso degli anni, è stato così dominante perché la sua fiducia cresce con ogni partita. Il torneo di Roma ha dimostrato, nel match contro Shapovalov, che Rafa può essere battibile all’inizio. Come fa quel “ragazzo” a vincere il torneo di Roma quando era sotto match point contro Shapovalov? Perché è Rafa Nadal, e la sua fiducia cresce avanzando nel torneo, ma ha rischiato tantissimo e questo dimostra che un giovane può batterlo”.

“Per tutto questo, e vedendo come ha giocato nel 2020 a Parigi, ritengo che Sinner abbia un’opportunità per vincere. Le sue possibilità sono grandi? No. Ma non c’erano nemmeno le possibilità quando ho vinto io la prima volta”.

Marco Mazzoni