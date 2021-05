ATP Parma e Belgrado: I risultati del Day 1. La prima volta di Flavio Cobolli che passa al secondo turno dopo aver annullato tre palle match. Ok Brancaccio che supera le quali. Out Travaglia e Viola

Impresa di Flavio Cobolli nel primo turno del torneo ATP 250 di Parma.

Il 19enne di Roma, n.446 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, si è imposto in rimonta per 36 76(6) 76(4), dopo oltre due ore e mezza di lotta, lo statunitense Marc Giron, n.82 ATP.

L’azzurro ha anche salvato tre palle match al suo avversario. Al secondo turno sfiderà il tedesco Struff.

Disco rosso invece per Stefano Travaglia. Il 29enne di Ascoli Piceno, n.76 del ranking, che ha recentemente interrotto il rapporto di collaborazione con coach Simone Vagnozzi, è stato battuto 75 64, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, dall’altro statunitense Tommy Paul, n.53 ATP e sesta testa di serie del torneo.

Raul Brancaccio, n.335 del ranking, promosso dalle qualificazioni.

Al turno decisivo il 24enne di Torre del Greco, in gara grazie ad una wild card, ha liquidato con un doppio 63, in un’ora e 41 minuti, il russo Teymuraz Gabashvili, n.254 ATP, dal quale era stato sconfitto lo scorso anno al primo turno del challenger di Cherbourg (cemento indoor).

Sempre al turno decisivo delle qualificazioni è uscito di scena invece Matteo Viola.

Md

(1) Sonego, Lorenzo vs Bye

(WC) Seppi, Andreas vs Korda, Sebastian

Mager, Gianluca vs Musetti, Lorenzo

Querrey, Sam vs (8) Nishioka, Yoshihito

(4) Struff, Jan-Lennard vs Bye

(WC) Cobolli, Flavio vs Giron, Marcos

Johnson, Steve vs Vesely, Jiri

Travaglia, Stefano vs (6) Paul, Tommy

(7) Bedene, Aljaz vs Caruso, Salvatore

(WC) Cecchinato, Marco vs (Q) Brancaccio, Raul

Ruusuvuori, Emil vs (LL) Gombos, Norbert

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(5) Gasquet, Richard vs (Q) Altmaier, Daniel

Simon, Gilles vs (Q) Martinez, Pedro

Munar, Jaume vs (Q) Ymer, Mikael

Bye vs (2) Paire, Benoit

ATP 250 Parma (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Raul Brancaccio vs Teymuraz Gabashvili Q



ATP ATP Parma Brancaccio R. Brancaccio R. 6 6 Gabashvili T. Gabashvili T. 3 3 Vincitore: Brancaccio R.

2. Stefano Travaglia vs [6] Tommy Paul (non prima ore: 13:30)



ATP ATP Parma Travaglia S. Travaglia S. 5 4 Paul T. Paul T. 7 6 Vincitore: Paul T.

3. [WC] Flavio Cobolli vs Marcos Giron



ATP ATP Parma Cobolli F. Cobolli F. 3 7 7 Giron M. Giron M. 6 6 6 Vincitore: Cobolli F.

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Pedro Martinez vs [5] Benjamin Bonzi Q



ATP ATP Parma Martinez P. Martinez P. 6 5 7 Bonzi B. Bonzi B. 4 7 6 Vincitore: Martinez P.

2. [4] Mikael Ymer vs [8] Matteo Viola Q



ATP ATP Parma Ymer M. Ymer M. 6 3 6 Viola M. Viola M. 4 6 0 Vincitore: Ymer M.

3. Romain Arneodo / Benoit Paire vs Nicholas Monroe / Sam Querrey



ATP ATP Parma Arneodo R. / Paire B. Arneodo R. / Paire B. 7 6 Monroe N. / Querrey S. Monroe N. / Querrey S. 6 4 Vincitore: Arneodo R. / Paire B.

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Norbert Gombos vs [7] Daniel Altmaier Q



ATP ATP Parma Gombos N. Gombos N. 6 6 Altmaier D. Altmaier D. 7 7 Vincitore: Altmaier D.

ATP 250 Belgrade 2 (Serbia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tennys Sandgren vs Jeremy Chardy



ATP ATP Belgrade 2 Sandgren T. Sandgren T. 4 2 Chardy J. Chardy J. 6 6 Vincitore: Chardy J.

2. [WC] Pedja Krstin vs Soonwoo Kwon



ATP ATP Belgrade 2 Krstin P. Krstin P. 6 3 6 Kwon S. Kwon S. 2 6 1 Vincitore: Krstin P.

3. [WC] Marko Topo vs [Alt] Federico Coria (non prima ore: 15:00)



ATP ATP Belgrade 2 Topo M. Topo M. 6 2 0 Coria F. Coria F. 4 6 6 Vincitore: Coria F.

4. [6] Filip Krajinovic vs [WC] Hamad Medjedovic



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Roberto Carballes Baena vs [7] Vit Kopriva Q



ATP ATP Belgrade 2 Carballes Baena R. Carballes Baena R. 6 6 Kopriva V. Kopriva V. 4 4 Vincitore: Carballes Baena R.

2. [WC] Carlos Gomez-Herrera vs [8] Alex Molcan Q



ATP ATP Belgrade 2 Gomez-Herrera C. Gomez-Herrera C. 3 6 Molcan A. Molcan A. 6 7 Vincitore: Molcan A.

3. [WC] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Tomislav Brkic / Nikola Cacic



ATP ATP Belgrade 2 Sabanov I. / Sabanov M. Sabanov I. / Sabanov M. 4 6 10 Brkic T. / Cacic N. Brkic T. / Cacic N. 6 3 8 Vincitore: Sabanov I. / Sabanov M.

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Andrej Martin vs [5] Mats Moraing Q



ATP ATP Belgrade 2 Martin A. Martin A. 6 6 Moraing M. Moraing M. 1 3 Vincitore: Martin A.

2. [4] Christopher O’Connell vs [6] Lukas Klein Q