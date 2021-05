Primi turni al Match Ball Firenze per l’Open con montepremi di 8000 euro valido per i Campionati Toscani Assoluti.

Termina la prima settimana di confronti al Match Ball Firenze Country Club che con il supporto del Ct Scandicci ha messo in campo i match dei giocatori di quarta e terza categoria con molti giovani toscani che vedremo a breve tra i seconda categoria. Il torneo Open che ha un montepremi di 8.000 euro ed è valido come 43° Campionato Toscano Assoluto disputerà le sue finali domenica 30 maggio e verranno assegnati anche i titoli di campione toscano assoluto e andrà a conclusione anche il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile. Inoltre saranno assegnati gli scudetti alle coppie vincitrici del doppio maschile, femminile e misto. Nel maschile il primo favorito è il giocatore di casa Viktor Galovic che non è potuto mancare all’appuntamento per dare prestigio alla competizione.

“Per me è un onore poter giocare in casa un torneo così importante – spiega Galovic – il Match Ball Firenze è un circolo prestigioso e poter disputare la serie A2 con un team affiatato e che ha obiettivi importanti è davvero speciale. Sto giocando bene e cercherò di tenere alto il nome del mio club anche in questa manifestazione che si gioca all’aperto e dove, dopo tanto tempo, ci sarà anche il pubblico ad applaudire” Dietro di lui il secondo giocatore a tentare di conquistare il trofeo è Federico Maccari (Tc Piazzano) ma toscano doc e come terzo incomodo, da seguire con attenzione, il 19enne Luciano Darderi (Ata Battisti Trento) con Luca Tomasetto (Sport Club Nuova Casale) che sarà la numero quattro. Sempre con la classifica 2.1 segue Lorenzo Bocchi (Ct Albinea) mentre le ultime tre teste di serie (tutti 2.2) nel lotto delle prime otto teste di serie sono tre giocatori toscani: il 26enne Gianluca Acquaroli (Tc Open Terni), Matteo Trevisan (Tc Pistoia) ex numero uno al mondo juniores e il 43enne Daniele Bracciali (Tc Sinalunga) ex numero 49 Atp in singolare e 21 in doppio. “La soddisfazione di poter vedere due dei nostri giocatori più rappresentativi sia al maschile con Galovic che al femminile con Cherubini è la dimostrazione che questo è un evento che riteniamo di primo piano – spiega il vice presidente del Match Ball Firenze, Leonardo Casamonti – in questa settimana abbiamo potuto osservare tanti giovani, soprattutto di terza categoria, che a breve saranno competitivi anche nelle categorie superiori e sono sicuro che qualcuno di loro darà filo da torcere nel tabellone finale anche ai big. Entriamo nella fase decisiva e prevedo che il nostro pubblico composto da appassionati e dai nostri soci assieperanno i campi durante i match. Per noi la tradizione dei Campionati Toscani è qualcosa che nasce 43 anni fa e sempre da questo circolo. E’ una bella storia legata alla mia famiglia che va rinnovata ogni anno”.

Nel tabellone femminile la testa di serie numero uno sarà Sofia Rocchetti 2.1 (Gs Argentario Trento) che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con ben 7 vittorie su 8 incontri ed ha vinto il torneo Open di Capodanno organizzato dall’Ata Battisti Trento ed è stata semifinalista ai campionati italiani di seconda categoria 2020. La numero 2 è Costanza Traversi (Park Genova) mentre la terza favorita è la giocatrice di casa Diletta Cherubini (2.2 del Match Ball Firenze) e la ravennate under 18 Emma Valletta (2.2 del Rungg) entrambe cresciute molto nell’ultimo periodo e pronte al grande salto. A seguire delle prime quattro favorite una pattuglia di sette giocatrici classificate 2.3 che potrebbero insidiare le due favorite. Gloria Ceschi (Plebiscito Padova), Gaia Squarcialupi e Matilde Mariani (anche lei semifinalista agli italiani di seconda nel 2020) entrambe del Ct Giotto Arezzo, Maria Toma (Tennis Training Perugia), Maria Vittoria Viviani (At Piombinese), Linda Salvi (Tc Sinalunga) e l’abruzzese Andrea Maria Artimedi (Ct Mosciano).