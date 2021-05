Masters 1000 Roma: Immenso Lorenzo Sonego. L’azzurro annulla un match point a Dominic Thiem e si regala i quarti di finale al Foro Italico!!

Incredibile e bellissima vittoria di Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro ha eliminato questa sera l’austriaco Dominic Thiem n.4 del mondo con il risultato di 64 67 (5) 76 (5) dopo 3 ore e 24 minuti di partita.

Domani nei quarti di finale Sonego affronterà Andrey Rublev n.7 del mondo.

Primo set: Sonego sul 2 pari mancava tre palle break ma nel settimo game metteva a segno il break ai vantaggi,

Sul 5 a 4 l’azzurro, sul 30-40, annullava una pericolosa palla del controbreak ed al primo set point utile piazzava un ace e teneva il turno di battuta chiudendo la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Sonego nel quarto gioco annullava due palle break.

Sul 4 pari l’azzurro, dal 15-40, mancava due palle break che l’avrebbero mandato a servire per il match nel gioco successivo.

Sul 5 pari altri due break point mancati da Lorenzo che nel game successivo annullava, dal 15-40, tre palle set e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Sonego sotto per 1 a 4, recuperava e impattava sul 4 pari, ma proprio quando sembrava che la partita potesse cambiare direzione arrivava il guizzo in risposta di Thiem sul 5 a 4 che si portava così sul 6 a 4 e poi sul 6 a 5 con un diritto vincente conquistava la frazione per 7 punti a 5.

Terzo set: La partita si fermava per circa 30 minuti per far andare via il pubblico.

Alle 22 c’è il coprifuoco nel nostro paese. Alla ripresa Sonego partiva benissimo portandosi sul 2 a 0, reazione immediata di Thiem che piazzava il controbreak nel terzo game si portava avanti di un servizio quando toglieva la battuta a Lorenzo anche nel quinto gioco (a 30 con Sonego che mandava lungo un attacco di diritto sul break point).

Sul 3 a 2 Thiem annullava con un vincente una palla break e si portava sul 4 a 2.

Nel nono game Sonego, sul 3 a 5, annullava una palla match con coraggio servendo esterno e si buttava avanti a rete a sfidare il passante e chiudeva la volèe portandosi poi due punti più avanti sul 4 a 5.

Sul 5 a 4 Thiem andava a servire per il match e sotto 15-40 annullava due palle break ma alla terza cedeva il servizio e Sonego impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo si portava avanti per 2 a 0 poi per 5 a 3 ma Thiem recuperava ed impattava sul 5 a 5 e servizio a disposizione.

Sul 5 pari Thiem affossava la volèe in rete e poi sul match point Lorenz metteva a segno un servizio vincente e portava a casa in questo modo questo incredibile match per 7 punti a 5.

ATP ATP Rome Thiem D. Thiem D. 4 7 6 Sonego L. Sonego L. 6 6 7 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Thiem D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Thiem D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Thiem D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Thiem D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Thiem D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Thiem D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Thiem D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Thiem D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Thiem D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Thiem D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Thiem D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

#Roma | El match point con el que Lorenzo Sonego 🇮🇹 superó a Dominic Thiem 🇦🇹. ¡Que festejo metiste Lorenzo 🕺🏻! pic.twitter.com/fJxJUKQY7B — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) May 13, 2021

8 Aces 93 Double Faults 065% (86/132) 1st Serve 71% (85/120)70% (60/86) 1st Serve Points Won 68% (58/85)48% (22/46) 2nd Serve Points Won 60% (21/35)79% (11/14) Break Points Saved 78% (7/9)17 Service Games Played 1732% (27/85) 1st Serve Return Points Won 30% (26/86)40% (14/35) 2nd Serve Return Points Won 52% (24/46)22% (2/9) Break Points Converted 21% (3/14)17 Return Games Played 1762% (82/132) Service Points Won 66% (79/120)34% (41/120) Return Points Won 38% (50/132)49% (123/252) Total Points Won 51% (129/252)