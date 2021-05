Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Raul Brancaccio e Sara Errani al turno finale. Out Pellegrino, Cobolli, Bronzetti e Nuria Brancaccio

Raul Brancaccio è approdato al turno di qualificazione del torneo Masters 1000 di Roma.

Nell’incontro che apriva il programma di giornata sullo stadio Pietrangeli il 24enne di Torre del Greco, n.354 ATP, in gara grazie alla wild card conquistata nel torneo di selezione disputato al Centro Federale di Tirrenia, si è aggiudicato in rimonta il derby tricolore con Federico Gaio, n.136 della classifica mondiale, entrato in extremis come alternate per il ritiro del moldavo Radu Albot (vittima di gastrite nella notte): 46 64 64 il punteggio in favore del giocatore campano che ora sfiderà spagnolo Roberto Carballes Baena, n.97 ATP.

Niente da fare invece per il 18enne Flavio Cobolli, n.450 ATP (best ranking dopo la finale nel challenger 2 del Garden Roma), costretto al ritiro per un problema fisico sul punteggio di 62 2-0 in favore dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.49 della classifica mondiale.

Out anche Andrea Pellegrino, n.236 ATP (pure per lui best ranking) e in tabellone con una delle wild card destinate ai protagonisti del torneo di selezione, che ha ceduto per 76(5) 62, in poco meno di un’ora e mezzo di gioco, al francese Corentin Moutet, n.67 del ranking.

Sara Errani è approdata al turno decisivo delle qualificazioni del WTA 100 di Roma.

La 34enne romagnola, n.113 del ranking, ha superato per 63 62, in un’ora e 17 minuti dipartita, la britannica Heather Watson, 28enne di Guernsay n.69 WTA e settima testa di serie delle “quali”.

Domenica al turno decisivo Errani, che partecipa al torneo affronterà la slovena Polona Hercog, n.73 WTA.

Subito out Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio. battute rispettivamente per 64 63 dalla slovena Polona Hercog, n.73 WTA e decima testa di serie e dall’ucraina Marta Kostyuk, 18enne di Kiev n.77 WTA con il risultato di 64 60.