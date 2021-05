Masters 1000 Madrid: Berrettini vede la semifinale, il romano favorito dai book contro Garin

Matteo Berrettini cerca la terza vittoria nel torneo Masters 1000 di Madrid, e, dopo l’ottimo cammino, vede la semifinale come un obiettivo più che possibile. Il tennista romano, attuale numero 10 del ranking ATP, è infatti favorito contro il cileno Christian Garin secondo gli analisti di 888sport.it. La vittoria del classe 1996 azzurro vale 1,56 volte la posta, mentre il successo del sudamericano è proposto a 2,43. Un match, quello tra Berrettini e Garin, che si potrebbe essere quasi senza storia: una vittoria dell’italiano in soli due set è il risultato più probabile e si gioca a 2,45, mentre un successo in tre set sempre del numero uno italiano paga 4 volte la posta.

Nonostante la semifinale a portata di mano, però, Berrettini non rientra però tra i favoriti per alzare il trofeo, tra cui figura davanti a tutti il solito Rafael Nadal, fresco vincitore a Barcellona e quotato da888sport a 1,70. Insegue a distanza Dominic Thiem a 4,25, mentre Casper Ruud è visto a 12. Il successo di Berrettini, invece, vale 14 volte la posta.