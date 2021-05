Roland Garros, ci sarà pubblico dal primo giorno, e forse 5mila spettatori dai quarti di finale

Arrivano buone notizie per gli appassionati francesi (e non solo). Il ministro dello sport Jean-Michel Blanquer ha rilasciato una dichiarazione al canale tv France 3 (e riportata anche da Reuters), in cui afferma che “Il limite all’accesso di pubblico per l’edizione 2021 di Roland Garros è stato fissato al 35% per l’inizio del torneo, con un massimo di 1.000 spettatori per campo, ovviamente”. Quindi mille persone per i due campi principali, e poi a scalare per quelli secondari fino alla percentuale consentita. Ma non è tutto. Questa soglia è determinata per i primi 10 giorni del torneo. A meno che non si verifichi un netto peggioramento della situazione sanitaria, a partire dal 9 giugno (quindi per i quarti di finale) la capienza potrà aumentare fino al 65%, senza superare le 5.000 persone nel caso del Philippe Chatrier – che ha una capacità di 15.000 posti – e del Suzanne Lenglen (10.000).

La presenza di spettatori quindi dovrebbe essere nettamente superiore rispetto al torneo disputato lo scorso ottobre, quando solo 1000 persone hanno potuto assistere alle partite sul Chatrier, finale inclusa.

Con questa decisione, si spiega la mossa della FFT di ritardare l’inizio del proprio grande torneo, in modo da consentire per gli ultimi quattro giorni di gare la presenza di una cornice di pubblico più consistente.

Attendiamo la comunicazione ufficiale da parte di Roland Garros, ma dopo le parole del ministro, la strada pare ormai tracciata.

Marco Mazzoni