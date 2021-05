Challenger Biella 5 e Praga: I risultati completi del Day 1. Gaio batte Lorenzi nel derby. Viola fuori nelle quali

MD

(1) Sousa, Pedro vs Menezes, Joao

(WC) Medjedovic, Hamad vs Bemelmans, Ruben

(Alt) Vukic, Aleksandar vs Giustino, Lorenzo

Giannessi, Alessandro vs (7) Varillas, Juan Pablo

(3) McDonald, Mackenzie vs Cerundolo, Juan Manuel

(WC) Vanni, Luca vs Mayer, Leonardo

Zhang, Zhizhen vs (Q) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Muller, Alexandre vs (6) Gaston, Hugo

(8) Soeda, Go vs (Q) Marterer, Maximilian

(Alt) Clarke, Jay vs (Q) Galovic, Viktor

(Q) Andreozzi, Guido vs Coppejans, Kimmer

Lucky Loser vs (4) Stebe, Cedrik-Marcel

(5) Gaio, Federico vs Lorenzi, Paolo

Horansky, Filip vs Domingues, Joao

(Alt) Collarini, Andrea vs Bolt, Alex

(WC) Napolitano, Stefano vs (2) Dellien, Hugo

CHALLENGER Biella 5 (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Campo Centrale – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [5] Federico Gaio vs Paolo Lorenzi



CH CH Biella 5 Gaio F. Gaio F. 6 7 6 Lorenzi P. Lorenzi P. 7 6 2 Vincitore: Gaio F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 2-2 → 3-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 0-40 0-1 → 0-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Lorenzi P. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Gaio F. 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Lorenzi P. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Lorenzi P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lorenzi P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Lorenzi P. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lorenzi P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lorenzi P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Campo 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Viktor Galovic vs [7] Dimitar Kuzmanov



CH CH Biella 5 Galovic V. Galovic V. 6 6 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 4 2 Vincitore: Galovic V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Galovic V. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Galovic V. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Galovic V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Galovic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Galovic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Galovic V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Galovic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Galovic V. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Galovic V. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Alexandre Muller vs [6] Hugo Gaston



CH CH Biella 5 Muller A. Muller A. 1 6 6 Gaston H. Gaston H. 6 3 3 Vincitore: Muller A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Gaston H. 0-15 15-40 5-3 → 6-3 Muller A. 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 5-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 Muller A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Muller A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Muller A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Muller A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Gaston H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Muller A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Muller A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Muller A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Muller A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Muller A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Muller A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Muller A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Gaston H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [Alt] Andrea Collarini vs Alex Bolt



CH CH Biella 5 Collarini A. Collarini A. 6 6 Bolt A. Bolt A. 2 2 Vincitore: Collarini A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Bolt A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Collarini A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bolt A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Collarini A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Bolt A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Collarini A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Bolt A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Collarini A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bolt A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Collarini A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bolt A. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Collarini A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bolt A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Collarini A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Bolt A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Collarini A. 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Campo 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Maximilian Marterer vs Matteo Viola



CH CH Biella 5 Marterer M. Marterer M. 6 7 Viola M. Viola M. 3 5 Vincitore: Marterer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Viola M. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Viola M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Viola M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marterer M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Viola M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Viola M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Marterer M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Viola M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Viola M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Marterer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Viola M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Marterer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Viola M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marterer M. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Viola M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Marterer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Nicola Kuhn vs [5] Felipe Meligeni Rodrigues Alves



CH CH Biella 5 Kuhn N. Kuhn N. 2 4 Meligeni Rodrigues Alves F. Meligeni Rodrigues Alves F. 6 6 Vincitore: Meligeni Rodrigues Alves F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Kuhn N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Kuhn N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kuhn N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kuhn N. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Kuhn N. 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Kuhn N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kuhn N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kuhn N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kuhn N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Filip Horansky vs Joao Domingues



CH CH Biella 5 Horansky F. Horansky F. 2 4 Domingues J. Domingues J. 6 6 Vincitore: Domingues J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Domingues J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Horansky F. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Domingues J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Domingues J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Horansky F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Domingues J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 2-3 → 2-4 Horansky F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Domingues J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Domingues J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Horansky F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CH CH Biella 5 Andreozzi G. Andreozzi G. 6 6 Barrios Vera T. Barrios Vera T. 3 3 Vincitore: Andreozzi G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Barrios Vera T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Barrios Vera T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Barrios Vera T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Andreozzi G. 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Barrios Vera T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Andreozzi G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Andreozzi G. 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Barrios Vera T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Barrios Vera T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Andreozzi G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [3] Guido Andreozzivs [6] Marcelo Tomas Barrios Vera

2. [WC] Hamad Medjedovic vs Ruben Bemelmans



CH CH Biella 5 Medjedovic H. Medjedovic H. 7 7 Bemelmans R. Bemelmans R. 5 6 Vincitore: Medjedovic H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Medjedovic H. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Bemelmans R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Medjedovic H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Bemelmans R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Medjedovic H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Bemelmans R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Medjedovic H. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Bemelmans R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Medjedovic H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Bemelmans R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Medjedovic H. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Medjedovic H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Medjedovic H. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Bemelmans R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Medjedovic H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Bemelmans R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Medjedovic H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bemelmans R. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Medjedovic H. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Medjedovic H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Praga (Repubblica Ceca) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CH CH Prague Rodionov J. Rodionov J. 1 6 3 Kopriva V. Kopriva V. 6 1 6 Vincitore: Kopriva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kopriva V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Rodionov J. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kopriva V. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rodionov J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Kopriva V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [1/Alt] Jurij Rodionovvs [WC] Vit Kopriva

2. Zdenek Kolar vs Matthias Bachinger



CH CH Prague Kolar Z. Kolar Z. 6 6 Bachinger M. Bachinger M. 1 1 Vincitore: Kolar Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Bachinger M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bachinger M. 0-15 0-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bachinger M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Bachinger M. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Bachinger M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Bachinger M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bachinger M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Alejandro Tabilo vs [2] Yuichi Sugita



CH CH Prague Tabilo A. • Tabilo A. 40 7 4 Sugita Y. Sugita Y. 0 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 4-0 Sugita Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sugita Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sugita Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Tabilo A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Sugita Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sugita Y. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Tabilo A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sugita Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sugita Y. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sugita Y. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tabilo A. 15-0 40-0 0-0 → 1-0

CH CH Prague Cressy M. Cressy M. 6 6 Safwat M. Safwat M. 2 2 Vincitore: Cressy M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Safwat M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Cressy M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Safwat M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Cressy M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Safwat M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cressy M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Cressy M. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Safwat M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Cressy M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Safwat M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Cressy M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Safwat M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1. Maxime Cressyvs Mohamed Safwat

2. [WC] Jiri Lehecka vs Roman Safiullin



CH CH Prague Lehecka J. Lehecka J. 4 6 7 Safiullin R. Safiullin R. 6 3 6 Vincitore: Lehecka J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Lehecka J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lehecka J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lehecka J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Lehecka J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Safiullin R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lehecka J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Lehecka J. 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lehecka J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Safiullin R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lehecka J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lehecka J. 15-0 30-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lehecka J. 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Lehecka J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lehecka J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lehecka J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Michael Vrbensky vs Sebastian Ofner



CH CH Prague Vrbensky M. Vrbensky M. 7 6 Ofner S. Ofner S. 6 3 Vincitore: Vrbensky M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Vrbensky M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Vrbensky M. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Vrbensky M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ofner S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Ofner S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Vrbensky M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Vrbensky M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CH CH Prague Zuk K. Zuk K. 6 6 Etcheverry T. Etcheverry T. 2 3 Vincitore: Zuk K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Etcheverry T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Etcheverry T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Etcheverry T. 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Etcheverry T. 0-15 0-30 2-1 → 3-1 Zuk K. 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Etcheverry T. 15-0 15-15 40-30 1-0 → 1-1 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [2] Kacper Zukvs Tomas Martin Etcheverry

2. [4] Denis Istomin vs [6/Alt] Sergiy Stakhovsky



CH CH Prague Istomin D. Istomin D. 6 1 Stakhovsky S. Stakhovsky S. 7 6 Vincitore: Stakhovsky S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Stakhovsky S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-5 → 1-6 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Istomin D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Stakhovsky S. 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Istomin D. 0-15 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Stakhovsky S. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Istomin D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 5-4 → 5-5 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Stakhovsky S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Istomin D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Istomin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Istomin D. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Istomin D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [7] Peter Gojowczyk vs Oscar Otte