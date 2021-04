Novak Djokovic: “Mi sono sentito male nel terzo set, molto stordito, fisicamente in difficoltà, ma lui è stato incredibile”. Il n.1 del mondo ancora non ha deciso se giocare a Madrid

Il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato sconfitto questa sera nelle semifinali dell’ATP 250 di Belgrado, capitale e città natale del suo paese, contro il russo Aslan Karatsev in un incredibile match durato quasi tre ore e mezza.

Il 33enne serbo ha ammesso alla fine di essere ancora insoddisfatto del suo tennis, ma è contento di aver combattuto: “Non sono contento del mio tennis, ma sono felice per come ho combattuto. Ha giocato incredibilmente bene in ogni break point che ho avuto e ha meritato di vincere. Mi sono sentito male nel terzo set, molto stordito, fisicamente in difficoltà, ma lui è stato incredibile e gli do tutto il merito”.

Novak non è ancora sicuro di giocare Il Masters 1000 di Madrid tra una settimana. “Non ho ancora deciso. Non ho nessun piano. Sono un po’ stanco di fare piani”.