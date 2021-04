Challenger Roma 2 e Ostrava: Il Tabellone di Quali. Diversi azzurri a Roma

Challenger Roma 2 – Tabellone di Quali

1. [1] Felipe Meligeni Rodrigues Alvesvs [WC] Lorenzo Claverie2. [WC] Matteo Gigantevs [8] Pedja Krstin

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tristan Lamasine vs [WC] Tomas Lipovsek Puches

2. [2] Tobias Kamke vs Nino Serdarusic

3. [4] Zizou Bergs vs Duje Ajdukovic

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Viktor Galovic vs [7] Evgeny Karlovskiy

2. Riccardo Bonadio vs [5] Pavel Kotov

3. Igor Sijsling vs [6] Alexey Vatutin

Challenger Ostrava – Tabellone di Quali

1. Michael Vrbenskyvs [8] Alex Molcan2. [2] Rudolf Mollekervs [WC] Dalibor Svrcina(non prima ore: 13:00)3. [WC] Adam Pavlasekvs [5] Malek Jaziri

COURT 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Andrew Paulson vs [7] Lukas Klein

2. [3] Hugo Grenier vs Lucas Miedler (non prima ore: 13:00)

3. [1] Oscar Otte vs Thomaz Bellucci

COURT 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Sasikumar Mukund vs [6] Mats Moraing

2. [4] Teymuraz Gabashvili vs [Alt] Vitaliy Sachko (non prima ore: 13:00)