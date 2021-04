Billie Jean King Cup – Play Offs: I risultati completi del Day 1

Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (live su SuperTennis) la sfida tra Romania ed Italia valida per i play-off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in programma sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj. In palio c’è un posto nei preliminari del tabellone 2022. A seguire Mihaela Buzarnescu contro Martina Trevisan.

I Tabelloni Play offs comprendeno le 8 squadre vincitrici dei Gruppo I zona Europa/Africa, zona Americhe e zona Asia-Oceania e le 8 squadre perdenti della fase preliminare. Le squadre vincenti dei play-off di aprile conquisteranno un posto nei preliminari della Fed Cup 2022 (febbraio), che designeranno le nazioni protagoniste poi in aprile delle Finali alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest.

Queste le sfide della prima giornata dei Play Offs.

Billie Jean King Cup – World Group (Mondo) – Play Offs

14:30 Bara Irina M. (Rou) – Cocciaretto E. (Ita)

16:00 Buzarnescu M. (Rou) – Trevisan M. (Ita)



vs – Elite Tennis Club, Chornomorsk, Ukraine – Surface: Clay – Red Clay, Outdoor

10:00 Svitolina E. (Ukr) – Muramatsu C. (Jpn)



11:30 Kostyuk M. (Ukr) – Naito Y. (Jpn)



vs – Maaspoort Sports & Events, s-Hertogenbosch, Netherlands – Surface: Clay – Clay, Indoor

13:00 Bertens K. (Ned) – Wang Xin. (Chn)



14:30 Rus A. (Ned) – Wang Xiy. (Chn)



vs – port Hall Ibar, Kraljevo, Serbia – Surface: Hard – Rebound Ace Synpave, Indoor

14:00 Danilovic O. (Srb) – Fernandez L. A. (Can)



15:30 Stojanovic N. (Srb) – Marino R. (Can)



vs – Hala Na Skarpie, Bytom, Poland – Surface: Hard – Mapecoat TNS Finish 3, Indoor

14:00 Frech M. (Pol) – Alves C. (Bra)



15:30 Radwanska U. (Pol) – Pigossi L. (Bra)



vs – National Tennis Centre, London, Great Britain – Surface: Hard – DecoTurf, Indoor

15:00 Boulter K. (Gbr) – Zacarias M. (Mex)



16:30 Watson H. (Gbr) – Olmos G. (Mex)



vs – Córdoba Lawn Tennis Club, Córdoba, Argentina – Surface: Clay – Clay, Outdoor

16:00 Podoroska N. (Arg) – Putintseva Y. (Kaz)



17:30 Carle M. L. (Arg) – Rybakina E. (Kaz)



vs – National Tennis Centre Lielupe, Jurmala, Latvia – Surface: Hard – Acrylic, Indoor

17:00 Ostapenko J. (Lat) – Raina A. (Ind)



18:30 Sevastova A. (Lat) – Thandi K. K. (Ind)