Da Monte Carlo: Parlano Fabio Fognini, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il serbo “uno dei peggiori match degli ultimi anni” (con il video della partita di Fognini)

Fabio Fognini : “E’ andata sono di nuovo nei quarti qui a Monte Carlo ed ovviamente sono felice.

Ho avuto questa brutta trasferta in America, non per colpe mie, sono stato male per colpa di un virus.

Se devo essere sincero ero in disaccordo col mio team per Marbella, però ormai è andata, è stata una brutta parentesi. Sono venuto qui con tanta voglia.

L’obiettivo principale di questa settimana era quello di cambiare atteggiamento cosa che mi è mancata la scorsa settimana a Marbella.

E’ arrivato questo click a livello mentale e sono ora più presente li a lottare e fare il mio gioco se sto bene posso fare molto bene.

Ovviamente sono molto più contento se vinco, ma a prescindere dalle minori entrate che ci sono adesso rispetto a prima, come tutti i lavori, anche il mio quando va bene si è più contenti. Sto toccando bene la palla e ho ripreso un paio di partite che potevano diventate complicate. Di solito sono un mago a far resuscitare gli avversari, o addirittura a lanciarli nel torneo. È la cosa che mi è costata di più durante la mia carriera, l’attenzione; in fondo non vedo perché puntarci il dito sopra oggi”

Sto diventando il più vecchio della squadra di Davis poi deciderà Volandri le convocazioni . Io sono sempre disponibile per la nazionale”.

Novak Djokovic : “Ad essere sincero questa è stata probabilmente una delle mie peggiori prestazioni degli ultimi anni. Non voglio togliere nulla alla vittoria di Evans ma, da parte mia, mi sono sentito molto male nel complesso. Non funzionava niente, è stata una di quelle giornateche niente andava bene.

Ieri con Sinner ho giocato una partita discreta. Oggi è stato completamente l’opposto. C’era molto vento, ed è difficile giocare in questo tipo di condizioni contro un ragazzo come Evans che ti fa muovere. È molto imprevedibile con i suoi colpi. Ha completamente smantellato il mio gioco”.

Rafael Nadal : “Grigor ha giocato molto male, questa è la verità a cui non si può sfuggire. Ho giocato bene, sono stato bravo e ho fatto quello che dovevo fare, ma è sicuramente colpa sua se il risultato è stato così netto che piuttosto per miei meriti. È un grande giocatore e quando è al meglio abbiamo sempre avuto grandi battaglie”.