Masters 1000 Monte Carlo: Alexander Zverev ferma il cammino di Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il 25enne torinese, n.28 ATP (best ranking dopo la conquista del secondo titolo ATP al “Sardegna Open” di Cagliari), è stato superato dal tedesco Alexander “Sascha” Zverev, n.6 ATP e quinta testa di serie con un doppio 63 in 1 ora e 39 minuti di partita.

Primo set: Sonego cedeva la battuta nel quarto gioco e poi sull’1 a 3 mancava due palle del controbreak.

Sul 2 a 4 l’azzurro metteva a segno il controbreak, ma nel game successivo perdeva nuovamente la battuta con il tedesco che nel gioco seguente, teneva ai vantaggi il servizio, ma senza annullare palle break vincendo la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Lorenzo dopo aver perso la battuta in apertura di parziale piazzava il controbreak nel gioco successivo.

Sonego però dal 3 a 2 in suo favore, senza break, perdeva 4 game consecutivi e due turni di battuta e poi e anche la partita per 6 a 3.

ATP ATP Monte Carlo Sonego L. Sonego L. 3 3 Zverev A. Zverev A. 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

0 Aces 61 Double Faults 257% (32/56) 1st Serve 65% (49/75)53% (17/32) 1st Serve Points Won 67% (33/49)42% (10/24) 2nd Serve Points Won 42% (11/26)17% (1/6) Break Points Saved 78% (7/9)9 Service Games Played 933% (16/49) 1st Serve Return Points Won 47% (15/32)58% (15/26) 2nd Serve Return Points Won 58% (14/24)22% (2/9) Break Points Converted 83% (5/6)9 Return Games Played 948% (27/56) Service Points Won 59% (44/75)41% (31/75) Return Points Won 52% (29/56)44% (58/131) Total Points Won 56% (73/131)