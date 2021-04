Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Martedì 13 Aprile 2021

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Fabio Fognini vs Miomir Kecmanovic

2. Felix Auger-Aliassime vs [16] Cristian Garin

3. [4] Stefanos Tsitsipas vs Aslan Karatsev

4. Alejandro Davidovich Fokina vs [8] Matteo Berrettini

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs Jannik Sinner

2. Daniel Evans vs Dusan Lajovic

3. [14] Grigor Dimitrov vs Jan-Lennard Struff

4. [Q] Stefano Travaglia vs [12] Pablo Carreno Busta

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guido Pella vs [WC] Lucas Pouille

2. [Q] Thomas Fabbiano vs [13] Hubert Hurkacz

3. Taylor Fritz vs [9] Roberto Bautista Agut

4. Karen Khachanov vs Laslo Djere

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Marco Cecchinato vs [Q] Dominik Koepfer

2. [Q] Salvatore Caruso vs [WC] Lucas Catarina

3. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs Casper Ruud

4. Lorenzo Sonego vs Marton Fucsovics

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Federico Delbonis vs Adrian Mannarino

2. Jeremy Chardy vs Alexander Bublik

3. [Q] Alexei Popyrin vs Pablo Andujar

4. Filip Krajinovic vs Nikoloz Basilashvili

Court 7 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [WC] Simone Bolelli / Jannik Sinner

2. Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys

3. [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Alex de Minaur / John Peers vs Raven Klaasen / Ben McLachlan

3. Adrian Mannarino / Benoit Paire vs [6] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot

4. Sander Gille / Joran Vliegen vs Daniel Evans / Neal Skupski