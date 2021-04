WTA Bogotà e Charleston: I risultati del Day 2. Vittorie per Errani e Gatto Monticone. Niente da fare per Trevisan

Sara Errani e Giulia Gatto-Monticone hanno superato il primo turno questo pomeriggio nel torneo WTA 250 di Bogotà.

La 33enne romagnola, n.112 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.48 WTA (suo best ranking) e seconda favorita del seeding, reduce dai quarti di finale nel WTA 1000 di Miami dove ha ceduto in tre set alla canadese Bianca Andreescu in due set.

Al secondo turno Sara Errani sfiderà Aliona Bolsova classe 1997 e n.108 WTA.

La 33enne torinese invece, n.177 della classifica mondiale e promossa dalle qualificazioni, ha superato l’australiana Astra Sharma, n.134 del ranking per 6-1 al terzo set.

Al prossimo ostacolo Giulia affronterà Tamara Zidansek classe 1997 e n.93 WTA.

17:00 Errani S. – Sorribes Tormo S.



WTA WTA Bogota Errani S. Errani S. 7 7 Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 5 5 Vincitore: Errani S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Errani S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Errani S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Errani S. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Errani S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Errani S. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Errani S. 0-15 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Errani S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Errani S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Errani S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Errani S. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Errani S. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Errani S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

17:00 Sharma A. – Gatto-Monticone G.



WTA WTA Bogota Sharma A. Sharma A. 6 5 1 Gatto-Monticone G. Gatto-Monticone G. 4 7 6 Vincitore: Gatto-Monticone G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Gatto-Monticone G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sharma A. 0-15 15-30 30-40 1-2 → 1-3 Gatto-Monticone G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Gatto-Monticone G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sharma A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Gatto-Monticone G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Gatto-Monticone G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Gatto-Monticone G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Gatto-Monticone G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Gatto-Monticone G. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Nel WTA 500 di Charleston subito eliminata Martina Trevisan sconfitta per mano della tunisina Ons Jabeur, n.28 WTA e dodicesima testa di serie con il risultato di 62 62.

19:00 Trevisan M. – Jabeur O.



WTA WTA Charleston Trevisan M. Trevisan M. 2 2 Jabeur O. Jabeur O. 6 6 Vincitore: Jabeur O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jabeur O. 15-0 30-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA 250 Bogota (Colombia) – 1° Turno, terra battuta

WTA WTA Bogota Bara I. Bara I. 4 7 4 Rus A. Rus A. 6 5 6 Vincitore: Rus A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Bara I. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Rus A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Bara I. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Rus A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Bara I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Rus A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Bara I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Rus A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Bara I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Rus A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bara I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Rus A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Bara I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Rus A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Bara I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Rus A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bara I. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Rus A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bara I. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Rus A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bara I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rus A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bara I. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Rus A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Bara I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Rus A. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Bara I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Rus A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Bara I. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Rus A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Bara I. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Rus A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

17:00 Bara Irina M. (Rou) – Rus A. (Ned)

17:00 Zidansek T. (Slo) – Kalinskaya A. (Rus)



WTA WTA Bogota Zidansek T. Zidansek T. 6 7 Kalinskaya A. Kalinskaya A. 0 5 Vincitore: Zidansek T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Zidansek T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kalinskaya A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Zidansek T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kalinskaya A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Zidansek T. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Zidansek T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

18:30 Buzarnescu M. (Rou) – Tan H. (Fra)



WTA WTA Bogota Buzarnescu M. Buzarnescu M. 3 3 Tan H. Tan H. 6 6 Vincitore: Tan H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Buzarnescu M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Tan H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Buzarnescu M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Tan H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Buzarnescu M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tan H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Buzarnescu M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Tan H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Buzarnescu M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tan H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Buzarnescu M. 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tan H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Buzarnescu M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Tan H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Buzarnescu M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Tan H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Buzarnescu M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Tan H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

18:30 Kung L. (Sui) – Martincova T. (Cze)



WTA WTA Bogota Kung L. Kung L. 6 4 4 Martincova T. Martincova T. 4 6 6 Vincitore: Martincova T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Kung L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Martincova T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Kung L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kung L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Kung L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Martincova T. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kung L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Martincova T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kung L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Martincova T. 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kung L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Martincova T. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Kung L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Kung L. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Martincova T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Kung L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kung L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Martincova T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Kung L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Martincova T. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Kung L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Martincova T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kung L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kung L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

18:30 Osorio Serrano M. C. (Col) – Vickery S. (Usa)



WTA WTA Bogota Osorio Serrano M. Osorio Serrano M. 6 6 Vickery S. Vickery S. 3 2 Vincitore: Osorio Serrano M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Vickery S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Vickery S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Vickery S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Vickery S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Osorio Serrano M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Vickery S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Vickery S. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Osorio Serrano M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Vickery S. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Osorio Serrano M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Vickery S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

18:30 Tauson C. (Den) – Seguel D. (Chi)



WTA WTA Bogota Tauson C. Tauson C. 6 3 2 Seguel D. Seguel D. 3 6 6 Vincitore: Seguel D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Seguel D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Tauson C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Seguel D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Tauson C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Seguel D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Tauson C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Seguel D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Tauson C. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Seguel D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Tauson C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Seguel D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Tauson C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Seguel D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tauson C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Seguel D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tauson C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Seguel D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tauson C. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Seguel D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Tauson C. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Seguel D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Tauson C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Seguel D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Tauson C. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Seguel D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Tauson C. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

20:00 Arruabarrena L. (Esp) – Plazas J. (Col)



WTA WTA Bogota Arruabarrena L. Arruabarrena L. 6 6 Plazas J. Plazas J. 0 1 Vincitore: Arruabarrena L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Plazas J. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Arruabarrena L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Plazas J. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Arruabarrena L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Plazas J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Arruabarrena L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Plazas J. 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Arruabarrena L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Plazas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Arruabarrena L. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Plazas J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Arruabarrena L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Plazas J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

20:00 Bektas E./Moore T. – Rodionova Ar./Van der Hoek R.



WTA WTA Bogota Bektas E. / Moore T. Bektas E. / Moore T. 30 2 Rodionova Ar. / Van Der Hoek R. • Rodionova Ar. / Van Der Hoek R. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Rodionova Ar. / Van Der Hoek R. 0-15 0-30 2-1 Bektas E. / Moore T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rodionova Ar. / Van Der Hoek R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Bektas E. / Moore T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

21:30 Arango E./Osorio Serrano M. C. – Bolsova Zadoinov A./Sharma A.



WTA WTA Bogota Arango E. / Osorio Serrano M. Arango E. / Osorio Serrano M. Bolsova A. / Sharma A. Bolsova A. / Sharma A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

21:30 Rus A./Zidansek T. – Routliffe E./Tomova V.



WTA WTA Bogota Rus A. / Zidansek T. • Rus A. / Zidansek T. 30 1 3 Routliffe E. / Tomova V. Routliffe E. / Tomova V. 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Rus A. / Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 30-30 3-2 Routliffe E. / Tomova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Rus A. / Zidansek T. 30-0 30-15 30-30 40-40 2-1 → 2-2 Routliffe E. / Tomova V. 0-15 15-40 1-1 → 2-1 Rus A. / Zidansek T. 15-15 40-40 0-1 → 1-1 Routliffe E. / Tomova V. 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rus A. / Zidansek T. 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Routliffe E. / Tomova V. 0-30 15-40 1-4 → 1-5 Rus A. / Zidansek T. 30-15 0-4 → 1-4 Routliffe E. / Tomova V. 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Rus A. / Zidansek T. 30-15 40-40 0-2 → 0-3 Routliffe E. / Tomova V. 40-0 0-1 → 0-2

WTA WTA Charleston Mladenovic K. Mladenovic K. 4 3 Rogers S. Rogers S. 6 6 Vincitore: Rogers S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rogers S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Rogers S. 0-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Rogers S. 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Mladenovic K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-3 → 1-3 Rogers S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Mladenovic K. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Rogers S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mladenovic K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Rogers S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Rogers S. 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mladenovic K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rogers S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rogers S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

16:00 Mladenovic K. (Fra) – Rogers S. (Usa)

16:00 Talaba G. (Rou) – Kovinic D. (Mne)



WTA WTA Charleston Talaba G. Talaba G. 6 4 Kovinic D. Kovinic D. 7 6 Vincitore: Kovinic D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kovinic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Talaba G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Kovinic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Talaba G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Kovinic D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Talaba G. 15-0 15-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Kovinic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Talaba G. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kovinic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Talaba G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Talaba G. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Kovinic D. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Talaba G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Kovinic D. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Talaba G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 Kovinic D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Talaba G. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kovinic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Talaba G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kovinic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Talaba G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kovinic D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

16:00 Zhang S. (Chn) – Fernandez L. A. (Can)



WTA WTA Charleston Zhang S. Zhang S. 3 1 Fernandez L. Fernandez L. 6 6 Vincitore: Fernandez L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Fernandez L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Zhang S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Fernandez L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Zhang S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Fernandez L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Zhang S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Fernandez L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zhang S. 0-15 0-30 15-40 3-5 → 3-6 Fernandez L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Fernandez L. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Fernandez L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Zhang S. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Fernandez L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Zhang S. 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

17:30 Hibino N. (Jpn) – Samsonova L. (Rus)



WTA WTA Charleston Hibino N. Hibino N. 2 1 Samsonova L. Samsonova L. 6 6 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Hibino N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Hibino N. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Hibino N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Hibino N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Hibino N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Samsonova L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hibino N. 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hibino N. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

17:30 Sevastova A. (Lat) – Potapova A. (Rus)



WTA WTA Charleston Sevastova A. Sevastova A. 6 6 Potapova A. Potapova A. 3 3 Vincitore: Sevastova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Potapova A. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sevastova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Potapova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Potapova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Potapova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Sevastova A. 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Potapova A. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Potapova A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Potapova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

17:30 Stephens S. (Usa) – Wang Xin. (Chn)



WTA WTA Charleston Stephens S. Stephens S. 6 6 Wang Xin. Wang Xin. 2 4 Vincitore: Stephens S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Stephens S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Stephens S. 0-15 0-30 15-30 15-15 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Wang Xin. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Stephens S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Wang Xin. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Stephens S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Wang Xin. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Wang Xin. 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 0-30 4-2 → 5-2 Stephens S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Wang Xin. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Stephens S. 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 Wang Xin. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Stephens S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

19:00 Dolehide C. (Usa) – Baptiste H. (Usa)



WTA WTA Charleston Dolehide C. Dolehide C. 3 3 Baptiste H. Baptiste H. 6 6 Vincitore: Baptiste H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Dolehide C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Baptiste H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Dolehide C. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Baptiste H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Dolehide C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Baptiste H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Dolehide C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Baptiste H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Dolehide C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Baptiste H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Dolehide C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Baptiste H. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Dolehide C. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Baptiste H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Dolehide C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Baptiste H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dolehide C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Baptiste H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

19:00 Muguruza G. (Esp) – Frech M. (Pol)



WTA WTA Charleston Muguruza G. Muguruza G. 6 6 Frech M. Frech M. 1 3 Vincitore: Muguruza G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Frech M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Muguruza G. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Frech M. 0-15 0-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Muguruza G. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Frech M. 0-15 0-30 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Muguruza G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Frech M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Muguruza G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Frech M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Muguruza G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Frech M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Muguruza G. 15-0 30-0 30-15 3-1 → 4-1 Frech M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Muguruza G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Frech M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Muguruza G. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

20:30 Diyas Z. (Kaz) – Putintseva Y. (Kaz)



WTA WTA Charleston Diyas Z. Diyas Z. 2 2 Putintseva Y. Putintseva Y. 6 6 Vincitore: Putintseva Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Putintseva Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Diyas Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Putintseva Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Diyas Z. 15-0 15-15 15-40 2-5 → 2-6 Putintseva Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Putintseva Y. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Diyas Z. 15-30 1-0 → 1-1 Putintseva Y. 0-40 0-0 → 1-0

20:30 Sanders S. (Aus) – Kvitova P. (Cze)



WTA WTA Charleston Sanders S. Sanders S. 6 2 Kvitova P. Kvitova P. 7 6 Vincitore: Kvitova P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Kvitova P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Kvitova P. 0-30 15-30 40-30 2-2 → 2-3 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kvitova P. 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Kvitova P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kvitova P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Sanders S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sanders S. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Kvitova P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

01:00 Zarazua R. (Mex) – Navarro E. (Usa)



Il match deve ancora iniziare

02:30 Gauff C. (Usa) – Pironkova T. (Bul)



Il match deve ancora iniziare

17:00 King V./Shvedova Y. – Guarachi A./Krawczyk D.



WTA WTA Charleston King V. / Shvedova Y. King V. / Shvedova Y. 2 6 Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 6 7 Vincitore: Guarachi A. / Krawczyk D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 King V. / Shvedova Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 King V. / Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 King V. / Shvedova Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 King V. / Shvedova Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 King V. / Shvedova Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 King V. / Shvedova Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 King V. / Shvedova Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 King V. / Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 King V. / Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 King V. / Shvedova Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

18:30 Bouzkova M./Hradecka L. – Carter H./Stefani L.



WTA WTA Charleston Bouzkova M. / Hradecka L. Bouzkova M. / Hradecka L. 6 6 Carter H. / Stefani L. Carter H. / Stefani L. 2 4 Vincitore: Bouzkova M. / Hradecka L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Carter H. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Carter H. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Carter H. / Stefani L. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Carter H. / Stefani L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

20:30 Doi M./Hibino N. – Babos T./Kudermetova V.