Monica Niculescu è la nuova capitana della squadra rumena di Billie Jean King Cup

La trentatreenne Monica Niculescu, attuale numero 152 della classifica WTA in singolare ma con un passato da Top-30 nel 2012, è la nuova capitana della squadra rumena di Billie Jean King Cup e farà il suo esordio in panchina, alternandosi anche al ruolo di giocatrice, nel Playoff in programma tra il 16 e il 17 aprile 2021 a Cluj-Napoca contro l’Italia.

La nativa di Slatina, classe 1987, subentra a Florin Segarceanu, che ha lasciato l’incarico dopo aver guidato la Romania per tre anni: “La nuova generazione è in buone mani e spero che lo dimostrino anche i risultati. Sarò sempre al fianco della squadra, ma non più nel ruolo di capitano: non ho rimpianti per la mia avventura con la Nazionale, è stata un’esperienza fantastica. Ho una grande amicizia con Simona Halep e tutte le altre giocatrici rumene, quest’anno compio 60 anni dunque ho pensato che alle ragazze servisse d’ora in avanti un appoggio da parte di una persona di età simile alla loro: Monica Niculescu è la figura ideale per il nostro team“, ha commentato il capitano uscente.

Nel corso della sua carriera da giocatrice con la maglia della Romania, Monica Niculescu ha vinto ben 31 incontri (nessuna sua connazionale ha fatto meglio), di cui sedici in doppio, ed ha preso parte a ben trentasette “ties“. Tra il 2004 e il 2005, insieme alla sorella Gabriela, riuscì a vincere addirittura otto partite consecutive in doppio in quella che allora era dominata Fed Cup.