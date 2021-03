Ancora tanta sfortuna per Juan Martin Del Potro. Nuovo intervento al ginocchio per il campione argentino

Juan Martín Del Potro, ex n.3 del mondo e uno dei giocatori più sfortunati del circuito mondiale, ha rivelato lunedì che si sottoporrà per la quarta volta a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo che il terzo intervento – e il relativo periodo post-operatorio – ancora una volta non è andato come avrebbe voluto.

Il 32enne argentino si è infortunato al ginocchio nell’ottobre 2018, è tornato nella primavera del 2019 ma si è infortunato di nuovo nel giugno dello stesso anno e non ha giocato per quasi due anni. Il suo obiettivo rimane quello di partecipare alle Olimpiadi. “Il mio medico sa che il mio obiettivo è quello di giocare le Olimpiadi, quindi abbiamo concordato che l’operazione dovrebbe essere fatta il più presto possibile. Le ultime settimane non sono state facili per me, dopo la morte di mio padre”.