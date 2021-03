Masters 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Cinque azzurri ai nastri di partenza (con il programma di domani)

Masters 1000 Miami – Tabellone di Qualificazione

(1) McDonald, Mackenzie vs Cid Subervi, Roberto

Ito, Tatsuma vs (19) Karlovic, Ivo

(2) Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Kodat, Toby Alex

Krueger, Mitchell vs (17) Giustino, Lorenzo

(3) Dzumhur, Damir vs Blanch, Ulises

Kwiatkowski, Thai-Son vs (18) Tabilo, Alejandro

(4) Stebe, Cedrik-Marcel vs Vilella Martinez, Mario

Kokkinakis, Thanasi vs (20) Ferreira Silva, Frederico

(5) Laaksonen, Henri vs Brooksby, Jenson

Quiroz, Roberto vs (22) Fabbiano, Thomas

(6) Gaio, Federico vs Schnur, Brayden

(WC) Shang, Juncheng vs (15) Broady, Liam

(7) Altmaier, Daniel vs (WC) Mochizuki, Shintaro

Copil, Marius vs (21) Gomez, Emilio

(8) Soeda, Go vs Olivo, Renzo

(WC) Nava, Emilio vs (24) Torpegaard, Mikael

(9) Nakashima, Brandon vs Eubanks, Christopher

Escobedo, Ernesto vs (13) Cressy, Maxime

(10) Jung, Jason vs Mahut, Nicolas

Menezes, Joao vs (14) Lorenzi, Paolo

(11) Zapata Miralles, Bernabe vs Viola, Matteo

(WC) Zverev, Mischa vs (16) Petrovic, Danilo

(12) Huesler, Marc-Andrea vs Mena, Facundo

Fratangelo, Bjorn vs (23) Popko, Dmitry

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Brandon Nakashima vs Christopher Eubanks

2. [1] Mackenzie McDonald vs Roberto Cid Subervi

3. Bjorn Fratangelo vs [23] Dmitry Popko

4. [3] Damir Dzumhur vs Ulises Blanch

5. [WC] Emilio Nava vs [24] Mikael Torpegaard

Butch Buchholz – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Thanasi Kokkinakis vs [20] Frederico Ferreira Silva

2. Mitchell Krueger vs [17] Lorenzo Giustino

3. Ernesto Escobedo vs [13] Maxime Cressy

4. [WC] Mischa Zverev vs [16] Danilo Petrovic

5. [5] Henri Laaksonen vs Jenson Brooksby

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Marc-Andrea Huesler vs Facundo Mena

2. Tatsuma Ito vs [19] Ivo Karlovic

3. Thai-Son Kwiatkowski vs [18] Alejandro Tabilo

4. [7] Daniel Altmaier vs [WC] Shintaro Mochizuki

5. Marius Copil vs [21] Emilio Gomez

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Cedrik-Marcel Stebe vs Mario Vilella Martinez

2. [2] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Toby Alex Kodat

3. Joao Menezes vs [14] Paolo Lorenzi

4. [8] Go Soeda vs Renzo Olivo

5. Roberto Quiroz vs [22] Thomas Fabbiano

Court 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Juncheng Shang vs [15] Liam Broady

2. [6] Federico Gaio vs Brayden Schnur

3. [10] Jason Jung vs Nicolas Mahut

4. [11] Bernabe Zapata Miralles vs Matteo Viola