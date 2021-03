ATP Acapulco: Lorenzo Musetti ci ha preso gusto! Altra impresa per l’azzurro ed è in semifinale (Con il video della partita)

Un’altra grande impresa di Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco.

All’alba italiana il 19enne di Carrara, n.120 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha eliminato per 64 76(3), dopo due ore ed otto minuti di partita, il bulgaro Grigor Dimitrov, n.16 ATP e quinta testa di serie, a segno ad Acapulco nel 2014. Per la gioia del pubblico messicano, letteralmente impazzito per l’azzurro, che a sdraiarsi sul campo nel momento del trionfo pare proprio averci preso gusto.

Sabato – ancora all’alba in Italia – Musetti si giocherà un posto in finale con il primo favorito del torneo, il greco Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking, che si è imposto 75 46 63 sul canadese Felix Auger-Aliassime, n.18 ATP e settima testa di serie.

Nel primo set Musetti avanti per 4 a 1, subiva il controbreak nel settimo gioco con Dimitrov che poi impattava sul 4 pari.

Sul 5 a 4 per Lorenzo e servizio per il bulgaro, Musetti piazzava il break ai vantaggi e anche il set ed alla sexonda palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro sotto di un break, recuperava lo svantaggio nel sesto gioco.

Sul 5 a 4 per l’italiano, Dimitrov sotto per 0-40, annullava ben 4 palle march di cui tre consecutive ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Due giochi dopo Lorenzo mancava un’altra palla match sul servizio del bulgaro e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak dominio per il toscano che si portava subito sul 4 a 2, prima di chiudere la partita per 7 punti a 3, alla settima palla match complessiva.

ATP ATP Acapulco Musetti L. Musetti L. 6 7 Dimitrov G. Dimitrov G. 4 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Dimitrov G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Dimitrov G. 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Dimitrov G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 0-0 → 1-0

1 Aces 02 Double Faults 659% (44/74) 1st Serve 62% (59/95)77% (34/44) 1st Serve Points Won 63% (37/59)40% (12/30) 2nd Serve Points Won 42% (15/36)50% (2/4) Break Points Saved 79% (11/14)11 Service Games Played 1137% (22/59) 1st Serve Return Points Won 23% (10/44)58% (21/36) 2nd Serve Return Points Won 60% (18/30)21% (3/14) Break Points Converted 50% (2/4)11 Return Games Played 1162% (46/74) Service Points Won 55% (52/95)45% (43/95) Return Points Won 38% (28/74)53% (89/169) Total Points Won 47% (80/169)