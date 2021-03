Giornata amara per Jannik Sinner. Sconfitto in doppio dopo aver mancato due palle match. Ora giocherà Miami

Dopo essere stato eliminato nei quarti singolare dell’ATP 500 di Dubai, Jannik Sinner in serata è stato sconfitto anche nel doppio. Il 19enne di Sesto Pusteria ed il polacco Hubert Hurkacz si sono dovuti arrendere alle teste di serie numero 4 Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK), dopo aver sprecato due match point nel secondo set, per 3-6, 7-6(4), 10-2.

La coppia italo-polacca ha approfittata ieri al primo turno dal ritiro di Vasek Pospisil (CAN)/Nenad Zimonjic (SRB), contro i quali erano già avanti 3-0. Ai quarti Sinner/Hurkacz hanno pescato Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK).

Grande avvio dell’azzurro e del suo compagno polacco, che hanno chiuso il primo set dopo soli 29 minuti di gioco sul 6-3. Nella seconda frazione di gioco Sinner/Hurkacz erano già avanti per 5-3, ma poi hanno sprecato ben due palle match. Dodig/Polasek hanno accorciate le distanze e subito dopo hanno piazzato il contro break del 5-5 pari. Poi si sono aggiudicati pure il tiebreak per 7-4. Nel supertiebreak i favoriti della vigilia si sono affermati, dopo un’ora e 28 minuti di gioco, per 10-2.

Sinner giocherà a Miami

Ora Sinner guarda già al prossimo importante impegno. Il tennista di Sesto Pusteria volerà negli Stati Uniti, dove giocherà la prossima settimana il primo Masters 1000 stagionale a Miami. Poi il numero 32 del mondo ritorna in Europa, a Monte Carlo. Nel Principato giocherà dall’11 al 18 aprile il secondo “1000” consecutivo.