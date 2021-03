Benoit Paire: “Il tennis non è una priorità. Arrivo, prendo i soldi e vado al prossimo torneo”

Benoit Paire continua a dimostrare ad ogni apparizione in campo che il tennis è lontano dall’essere una sua priorità. Ieri notte ha perso facilmente contro Stefanos Tsitsipas, nel suo match di primo turno dell’ATP 500 di Acapulco, e alla fine del match, il francese era comunque soddisfatto.

Parlando a L’Equipe, Paire ha spiegato il suo punto di vista. “Ho perso al primo turno, buona cosa: sono riuscito ad uscire dalla bolla abbastanza rapidamente e mi godrò qualche giorno prima di Miami. Il tennis non è la mia priorità in questo momento. L’unico obiettivo che ho in questi tornei è quello di uscire dalla bolla”, ha detto senza mezzi termini.

E se, in condizioni normali, quattro sconfitte consecutive sarebbero un problema, per Paire non è proprio così: “Arrivo, prendo i soldi e vado al torneo successivo. Faccio il mio lavoro. Se vinci un ATP 250 ricevi solo 30.000 dollari. In queste sconfitte ho ottenuto 10.000 dollari. Perché lottare come un pazzo per vincere solo un po’ più di soldi?”, ha sottolineato.