ATP 500 Dubai: Lorenzo Giustino ripescato come lucky loser e in campo domani. Esordio anche per Sonego e Sinner

Buone notizie arrivano da Lorenzo Giustino che è stato ripescato come lucky loser questa mattina dopo il forfait di Coric nel torneo ATP 500 di Dubai.

L’azzurro sfiderà all’esordio lo sloveno Bedene.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff

2. [Q] Emil Ruusuvuori OR Jordan Thompson vs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)

3. Kei Nishikori vs [5] David Goffin (non prima ore: 16:00)

4. [1] Dominic Thiem vs [Q] Lloyd Harris

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Richard Gasquet OR Marco Cecchinato vs [13] Hubert Hurkacz

2. [WC] Alexei Popyrin vs [8] Karen Khachanov

3. [SE] Matthew Ebden vs [4] Roberto Bautista Agut

4. [15] Taylor Fritz vs Nikoloz Basilashvili

5. Alejandro Davidovich Fokina vs [14] Filip Krajinovic (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Aslan Karatsev vs [12] Daniel Evans

2. [WC] Malek Jaziri vs [11] Dusan Lajovic

3. [6] Pablo Carreno Busta vs Vasek Pospisil OR Marton Fucsovics

4. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Marcus Daniell / Philipp Oswald

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [17] Lorenzo Sonego vs [Q] Bernabe Zapata Miralles

2. [16] Jannik Sinner vs Alexander Bublik

3. [LL] Lorenzo Giustino vs Aljaz Bedene

4. Henri Kontinen / Jordan Thompson vs Kevin Krawietz / Jan-Lennard Struff (non prima ore: 15:00)