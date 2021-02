David Goffin vince il quinto titolo in carriera a Montpellier ((Video)

David Goffin, 30 anni e classificato al n.15° del mondo, ha vinto oggi pomeriggio il suo quinto titolo ATP in carriera a distanza di tre anni e mezzo, conquistando l’ATP 250 di Montpellier, in Francia. È il suo quinto titolo, come dicevamo, in singolare dopo Kitzbuhel e Metz nel 2014, Shenzhen e Tokyo (ATP 500) nel 2017.

In una finale tra le prime due teste di serie all’altezza delle aspettative in termini di qualità ed equilibrio, Goffin, secondo favorito, ha sconfitto Roberto Bautista Agut, numero 13 ATP, per 5-7, 6-4 6-2, in 2h05. Il belga ha finito per fare la differenza nel terzo set, dove ha alzato notevolmente il suo livello di gioco contro un rivale che sembrava essere messo meglio fisicamente.

ATP ATP Montpellier Bautista Agut R. Bautista Agut R. 7 4 2 Goffin D. Goffin D. 5 6 6 Vincitore: Goffin D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Goffin D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Goffin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Goffin D. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Bautista Agut R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

7 Ace 131 Doppi falli 369% % primo servizio 62%67% % di punti vinti su primo servizio 66%52% % di punti vinti su secondo servizio 71%2/6 Break point 4/70 Tiebreak vinti 031 Punti vinti in risposta 3282 Punti vinti 9113 Giochi vinti 173 N. max giochi vinti di fila 38 N. max punti vinti di fila 651 Punti vinti al servizio 5911 Giochi vinti al servizio 13