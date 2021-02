WTA Doha: Il Main Draw. Guida il seeding Elina Svitolina

WTA 500 Doha (Qatar) – Tabellone Principale, cemento

(1)Svitolina vs BYEZheng vs AnisimovaRybakina vs QKuznetsova vs (8/wc)Azarenka

(3)Sabalenka vs BYE

Kudermetova vs Muguruza

Sakkari vs (wc)Sherif

Keys vs (6)Bencic

(7)Brady vs Kontaveit

Kerber vs (wc)Buyukakcay

Q vs Pavlyuchenkova

(4)Kvitova vs BYE

(5)Bertens vs (wc)Ostapenko

Wang Qiang vs Q

Jabeur vs Q

(2)Pliskova vs BYE