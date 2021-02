ATP Montpellier: Buona la prima per Lorenzo Sonego, testa di serie n.7

Buona la prima per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Montepellier.

L’azzurro, testa di serie n.7, ha eliminato questo pomeriggio il transalpino Hugo Gaston, wild card con il risultato di 63 67 (7) 61 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Al prossimo turno Lorenzo sfiderà uno tra Tsonga o Korda.

Da segnalare che Sonego nel secondo set si è complicato la partita quando avanti per 4 a 2 e poi per 6 a 5 e servizio a disposizone ha ceduto la battuta a zero e poi nel tiebreak ha mancato una palla match prima di cedere la frazione per 9 punti a 7, commettendo un grave errore sul 7 pari.

Nel terzo set c’è stata la bella reazione dell’azzurro che in un attimo si è portato sul 4 a 0.

Nel quinto game Lorenzo perdeva il servizio ma era solo un piccolo e momentaneo momento di difficoltà, perchè pochi minuti dopo e due giochi più avanti chiudeva la partita per 6 a 1.

ATP ATP Montpellier Sonego L. Sonego L. 6 6 6 Gaston H. Gaston H. 3 7 1 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Gaston H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sonego L. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 4-2 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Gaston H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Gaston H. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gaston H. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Gaston H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

7 Ace 22 Doppi falli 474% % primo servizio 58%68% % di punti vinti su primo servizio 58%68% % di punti vinti su secondo servizio 58%6/12 Break point3/50 Tiebreak vinti 144 Punti vinti in risposta 31105 Punti vinti 8618 Giochi vinti 114 N. max giochi vinti di fila 39 N. max punti vinti di fila 461 Punti vinti al servizio 5512 Giochi vinti al servizio 7