Billie Jean King Cup: Romania-Italia si giocherà a Cluj dal 16 al 17 aprile 2021

Sarà un campo in cemento outdoor installato alla “Sala Polivalenta” di Cluj-Napoca ad ospitare, tra il 16 e il 17 aprile 2021, la sfida valida per i Play-Off di Billie Jean King Cup (nuova denominazione con cui viene chiamata la Fed Cup) tra Romania e Italia.

Tra le due Nazionali ci sono tre precedenti, tutti piuttosto datati, con la nostra compagine che si è imposta in due circostanze. Nel 1975, ad Aix-en-Provence, Rosalba Vido e Daniela Marzano archiviarono la pratica già dopo i singolari; nell’ultimo confronto risalente al 1997, invece, fu decisivo il doppio composto da Giulia Casoni e Silvia Farina in quel di Bari. L’unica vittoria rumena è del 1978: a Melbourne, nel primo turno del World Group, Virginia Ruzici trascinò la Romania vincendo il singolare con Sabina Simmonds e il doppio al fianco di Mariana Simionescu.

Nelle fila della Romania potrebbe vedersi in campo la numero due del mondo Simona Halep. A disposizione del capitano Florin Segarceanu potrebbero esserci anche Patricia Maria Tig (n.58 WTA), Irina-Camelia Begu (n.64 WTA), Sorana Cirstea (n.69 WTA) e Raluca Olaru (n.44 del mondo in doppio).

Per quanto concerne l’Italia, guidata da Tathiana Garbin, le principali candidate ad una convocazione sono Camila Giorgi (n.83 WTA), Martina Trevisan (n.91 WTA), Jasmine Paolini (n.100 WTA), Sara Errani (n.106 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (n.133 WTA).