La rimonta di Feliciano Lopez (vs. Sonego) è da record: è il quarto tennista più “anziano” a riuscirci (anche Lorenzi tra i migliori)

Purtroppo la scorsa notte Lorenzo Sonego non è riuscito ad arginare la rimonta di Feliciano Lopez, bravo a ribaltare un match in cui era finito sotto due set a zero. Quella del veterano iberico è una vittoria che a suo modo passa alla storia statistica del gioco. Infatti “Feli” è diventato il quarto tennista più “anziano” capace di rimontare da due set a zero in uno Slam. Con i suoi 39 anni e 141 giorni (ne compirà 40 il prossimo 20 settembre), in questa bella statistica si pone immediatamente dietro a leggende come Pancho Gonzalez, Neale Fraser e Ken Rosewall, unici colleghi capaci di ribaltare la sorte di un incontro in uno Slam con un’età ancora maggiore.

Dopo aver stabilito l’incredibile record assoluto di 75 partecipazioni consecutive in tornei dello Slam, sembra proprio che il bel Feliciano ci stia prendendo gusto a riscrivere i libri numerici della disciplina…

Ecco i primi 5 match record in questa particolare statistica, riportata da TennisMyLife.

Wimbledon 1969 – 1°T – Pancho Gonzalez b. Charlie Pasarell 22-24 1-6 16-14 6-3 11-9 – Gonzalez aveva 41 anni e 44 giorni

Wimbledon 1974 – 1°t – Neale Fraser b. David Lloyd 4-6 8-9 7-5 6-4 11-9 – Fraser aveva 40 anni e 264 giorni

Wimbledon 1974 – Semifinale – Ken Rosewall b. Stan Smith 6-8 4-6 9-8 6-1 6-3 – Rosewall aveva 39 anni e 234 giorni

Australian Open 2021 – 2°t – Feliciano Lopez b. Lorenzo Sonego 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4 – Lopez aveva 39 anni e 141 giorni

US Open 1991 – 1°t – Jimmy Connors b. Patrick McEnroe 4-6 6-7 6-5 6-4 6-4 – Connors aveva 38 anni e 357 giorni

In questa classifica figura anche Paolo Lorenzi, che allo US Open 2019 fu capace di rimontare uno svantaggio di due set a zero al primo turno contro Zachary Svajda. Il senese quel giorno aveva 37 anni e 253 giorni. Grande Paolo!

Marco Mazzoni