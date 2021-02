ATP Melbourne Great Ocean Road Open: Salvatore Caruso si aggiudica il derby italiano. Battuto Seppi in due set.

Il day 1 dell’ATP Melbourne Great Ocean Road Open termina con il derby italiano tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso, valevole come incontro di primo turno, svoltosi in sessione serale sull’Arena 1573. Come ogni derby che si rispetti, la partita non è di alto livello. La stessa è caratterizzata da un buon ritmo da fondo campo, ma tanti, forse troppi errori. A spuntarla è Caruso, con la sua maggiore solidità, fame agonistica e freddezza nei momenti decisivi della partita, con lo score finale di 7-5 7-6 (5) in 1 ora e 53 minuti di gioco.

Dopo un inizio al rallentatore per entrambi, con tre break nei primi cinque turni di battuta, Seppi prende il largo dopo aver annullato una palla del contro break nel sesto gioco, portandosi sul 4-2. Caruso, come suo solito, non demorde e inizia a carburare con il passare dei minuti. L’altoatesino chiamato a servire per il set sul 5-4, subisce un game in risposta magistrale, con il siciliano che alla terza palla break, su un rovescio lungo di Andreas, impatta sul 5-5. Il tennista di Avola, forte dell’inerzia della partita in suo favore, opera il break decisivo nel dodicesimo gioco grazie a una risposta di rovescio incrociata che provoca l’errore non forzato di Seppi. Caruso, quindi, si aggiudica la prima frazione per 7-5.

Il secondo set segue il canovaccio della prima partita, tre break nei primi cinque giochi, con Seppi che scappa sul 4-2. Ci risiamo: sul 5-4 e servizio Seppi, il tennista di Caldaro, con due set point in suo favore consecutivi (sul 40-15) complici due errori di dritto, manda tutto alle ortiche. Caruso, dal canto suo, in versione muro non sbaglia più nulla e così alla prima occasione il tennista di Avola conquista il contro break (ancora un errore di Seppi dopo un lungo scambio) ed è 5 pari.

Si va al tiebreak. Salvatore avanti 5-1 e due servizi, subisce la rimonta di Andreas sino al 5-5. Sul 5-5 e servizio per l’ex n.18 ATP, Caruso conquista il mini break decisivo (con un facile rovescio tirato lungo di metri da parte di Seppi). Al primo match point il tennista siculo con un gran dritto sventaglio, su cui l’altoatesino nulla può con il dritto difensivo, conquista la seconda frazione di gioco e il match.

Al prossimo turno Caruso sfiderà il vincente dell’incontro tra J.P. Smith (AUS) e Tennys Sandgren (USA), in campo domani.

Luigi Calvo

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Seppi A. Seppi A. 5 6 Caruso S. Caruso S. 7 7 Vincitore: Caruso S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Seppi A. 15-0 30-0 4-3 → 5-3 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Caruso S. 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Caruso S. 0-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2 Ace 62 Doppi falli 663% % primo servizio 44%62% % di punti vinti su primo servizio 66%54% % di punti vinti su secondo servizio 66%4/6 Break point 5/110 Tiebreak vinti 129 Punti vinti in risposta 3475 Punti vinti 7811 Giochi vinti 142 N. max giochi vinti di fila 48 N. max punti vinti di fila 646 Punti vinti al servizio 447 Giochi vinti al servizio 8