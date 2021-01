Quale colpo Dusan Lajovic ruberebbe ad un altro tennista? il serbo non ha dubbi

Dusan Lajovic, numero due serbo e 26° nel ranking mondiale, ha rilasciato questo martedì un’interessante intervista al sito dell’ATP , dove confessa che colpo vorrebbe “rubare” ad un suo collega nel circuito. In questo caso, Lajovic non ha esitato a prenderne uno da un suo compagno di squadra in nazionale.

“Beh, a Novak gli ruberei tutti i suoi colpi, ma se dovessi sceglierne uno, prendo la risposta al servizio”, ha scherzato Lajovic, che competerà di nuovo accanto a Nole nella ATP Cup. “L’anno scorso è stata un’esperienza incredibile e siamo riusciti a vincere. È stato bello condividere l’atmosfera di squadra, abbiamo passato le notti a giocare a UNO e siamo anche molto competitivi. Anche le carte sono volate…”.