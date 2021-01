Serena Williams ha smarrito alcuni trofei dello Slam: “Per fortuna, non sono troppo attaccata alle cose materiali

Serena Williams, agli Australian Open, cercherà di eguagliare il record di 24 titoli del Grand Slam.

Parlando delle precedenti vittorie Slam, Serena non sa più dove sono alcuni di 23 trofei Slam che ha conquistato. La campionessa americana dice che non le importa nemmeno.

“I trofei sono un po’ qua e un po’ là . Ho lasciato il primo a casa di mio padre perché pensavo che avrei avuto la possibilità di vincerne un altro, come è accaduto dopo. Il mio allenatore Patrick Mouratoglou ne ha alcuni in Francia, ce ne sono diversi a casa mia e altri però sono spariti. Qualche anno fa ho fatto una festa a casa mia con alcune persone che però sono diventate troppo “brille” e ho paura che se ne siano andate con alcuni dei miei trofei. Penso sempre ‘aspetta, è così che uno dei miei trofei di Wimbledon è Serena?’, ha detto la Williams a Stephen Colbert al ‘The Late Show’.

Tuttavia, la giocatrice, che si trova ad Adelaide per preparare l’inizio della stagione, confessa che non è troppo preoccupata. “Per fortuna, non sono troppo attaccata alle cose materiali. Se vieni a una delle mie feste puoi anche portarti a casa un trofeo”, ha detto sorridendo l’ex n.1 del mondo.