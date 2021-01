Nick Kyrgios: “Mi sento pronto. La pausa mi ha fatto bene”

Nick Kyrgios, una delle figure più controverse (ma anche carismatiche) del tennis mondiale, si prepara a tornare alla competizione quasi un anno dopo l’ultima volta che ha giocato un match ufficiale a fine febbraio dello scorso anno (Acapulco). Il 25enne australiano ha scelto di rimanere nel suo paese durante la pandemia – l’Australia è uno dei paesi più sicuri del mondo in questo senso – e non ha gareggiato in alcun torneo da quando il circuito è ripreso nel mese di agosto, quindi questo ritorno è atteso da molti.

“Mi è piaciuto passare tutto questo tempo a casa a Canberra. Mi ha dato l’opportunità di passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici e di avere una prospettiva sulle cose dentro e fuori dal campo. Abbiamo avuto diversi blocchi e alcune restrizioni, ma nel complesso l’Australia ha gestito molto bene la situazione COVID finora. Ho dato al mio corpo una pausa, ma ora sono tornato in campo a lavorare sodo per l’estate australiana”, ha detto a Tennis.com.

L’australiano ha anche dichiarato che è pronto. “Sarà un anno nuovo per me. Mi sento bene e pronto. La pausa mi ha fatto bene. Il mio augurio è che tutti siano al sicuro e liberi dalla pandemia, in modo che potremo goderci tanto bel tennis”.