Andy Murray dà forfait per l’Australian Open. Sempre colpa del Covid-19

Andy Murray, ex numero uno del mondo e cinque volte vincitore degli Australian Open, wild card, ha confermato questo venerdì ciò che era quasi scontato e che non sarà in grado di competere nel Grand Slam australiano, dopo essere risultato positivo al covid-19 qualche giorno prima di dover partire per Melbourne.

“Sono molto triste nel dover condividere che non andrò in Australia per competere nell’Australian Open. Abbiamo avuto un dialogo costante con Tennis Australia per cercare di trovare una soluzione […], ma non c’è stato niente da fare” ha dichiarato Andy che voleva trovare un modo per ritardare la quarantena e giocare il torneo dall’8 febbraio.