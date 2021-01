A Marzo il ritorno in campo di Roger Federer. Lo svizzero dovrebbe essere in campo a Doha e Dubai

Roger Federer, 39 anni, si prepara a tornare in campo un anno dopo dal suo ultimo incontro.

Lo svizzero, che ha giocato una storica partita di esibizione con Rafael Nadal nel febbraio 2020 in Sudafrica, non ha più gareggiato nel circuito dopo le semifinali degli Australian Open contro Novak Djokovic e il suo ritorno avverrà probabilmente quasi 14 mesi dopo, nella settimana dell’8 marzo 2021.

Il campione svizzero ha in programma di tornare in campo in modo competitivo nell’ATP 250 di Doha, che quest’anno è passato alla seconda settimana di marzo, prima dell’ATP 500 di Dubai, dove è prevista anche la partecipazione di Federer. Roger ha tre titoli a Doha vinti nel 2005, 2006 e 2011, ma ha smesso di competere nell’evento nell’ultimo decennio, optando per la regola di andare in Australia prima.

Le informazioni sul calendario di Federer sono state fornite dall’olandese Richard Krajicek, ex campione di Wimbledon e attuale direttore del torneo di Rotterdam. Krajicek cercherà di portare Federer nel torneo olandese – che ha già confermato la presenza di Rafael Nadal e Daniil Medvedev.