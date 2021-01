Challenger Istanbul: Il programma di Gioved’ 21 Gennaio 2021. In campo Musetti e Giustino

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Lorenzo Musetti vs Benjamin Bonzi

2. [4] Facundo Bagnis vs Marc-Andrea Huesler

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 12:00)

1. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Zdenek Kolar / Szymon Walkow

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs [3] Antoine Hoang

2. Brandon Nakashima vs [Q] Arthur Rinderknech