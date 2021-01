Melbourne: Bautista Agut: “È come una prigione, un disastro totale”

Roberto Bautista Agut, tra i primi 20 del mondo, è stato questo martedì uno dei giocatori più arrabbiati contro la situazione che i giocatori stanno affrontando nei pre-australian open in dichiarazioni rilasciate a Sport5.

Il 32enne spagnolo non è nemmeno uno di quei tennisti che sono in quarantena totale – può allenarsi per cinque ore al giorno – ma quando gli si chiede come si trova, paragona addirittura la sua quarantena a una prigione!

“È così che si sta in prigione, è lo stesso, ma con il wi-fi. Queste persone non hanno idea di cosa sia il tennis, di cosa siano i campi di allenamento. Niente, è un completo disastro. Non l’organizzazione degli Australian Open, ma il governo locale. Ho lavorato in camera, ma non è la stessa cosa. Mi sento piuttosto stanco e non riesco a immaginare due settimane così. È molto, molto difficile. Devo lavorare molto mentalmente e avere pazienza”, ha dichiarato lo spagnolo, che gareggerà nella ATP Cup prima degli Australian Open.