Dustin Brown parla degli Australian Open: “Tutto si riduce ai soldi”

Il tennista tedesco Dustin Brown era sul punto di qualificarsi per il tabellone principale degli Australian Open dove ha perso al turno decisivo delle quali.

Il carismatico giocatore tedesco ha parlato sui social network della rigida quarantena che alcuni giocatori stanno vivendo a Melbourne: “I giocatori sono andati a giocare un torneo del Grande Slam e si aspettavano un certo livello. Se non c’è modo di fornire questo, il torneo probabilmente non doveva disputarsi. Se si trattasse solo della sicurezza degli australiani, il torneo verrebbe annullato proprio come è successo con il golf. Alla fine è tutta una questione di soldi”, dichiara Dustin.