Novak Djokovic rende noto il calendario 2021. Dominic Thiem niente trasferta in sudamerica

Novak Djokovic ha postato quello che dovrebbe essere il suo calendario di eventi per il 2021:

ATP Cup

Australian Open

Dubai

Miami

Monte Carlo

Madrid

Rome

Roland Garros

Wimbledon

Tokyo Olympics

Cincinnati

US Open

Shanghai

Vienna

ATP Finals

Davis cup

Oltre ai soliti grandi tornei a cui partecipa annualmente, si nota l’assenza di tornei su erba in preparazione di Wimbledon, e soprattutto l’assenza del Master di Paris- Bercy e la conferma del torneo di Vienna. Evidentemente vuole “raddrizzare” la sua performance del 2020 con una super prestazione nel 2021.





Un Grazie a Mandrake

Contrariamente al solito Dominic Thiem non giocherà il ‘Golden Swing’ in Sud America dopo gli Australian Open. L’austriaco, numero 3 nella classifica ATP, ha rivelato la pianificazione per il dopo Melbourne, che includerà i tornei di Doha 250 e Dubai 500, prima di dirigersi negli Stati Uniti per giocare il Masters 1000 di Miami.

Uno dei motivi principali per cui l’austriaco ha scelto questa opzione è che non ci sono ancora conferme dei tornei 500 in Sud America. Questo perché il torneo di Rio de Janeiro appare come rimandato nei calendari ATP. D’altra parte, aumenta la preparazione sui campi veloci sulla strada per Miami, dove cercherà un grande risultato.

Inoltre, Stan Wawrinka giocherà il torneo di Doha, mentre Alexander Zverev parteciperà all’ATP 500 ad Acapulco.