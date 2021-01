Il governo australiano risponde a Djokovic e alle sue richieste: “Un grande No”

Emma Cassar, responsabile della quarantena nello stato australiano di Victoria, ha risposto questa domenica a Novak Djokovic, che ha fatto una serie di richieste alle autorità locali per la quarantena dei giocatori dell’Australian Open. Il serbo, numero uno al mondo, ha richiesto materiale di allenamento per i giocatori, oltre a cibo decente a livello di torneo e a un atleta d’elite.

Ha inoltre chiesto di ridurre i giorni di quarantena obbligatoria per i giocatori isolati e ha chiesto la possibilità per i tennisti di visitare l’allenatore o il preparatore atletico a condizione che i test siano negativi da entrambe le parti, nel qual caso rimarrebbero sempre allo stesso piano dell’hotel. Infine, il leader della classifica ATP ha anche chiesto di collocare, per quanto possibile, il maggior numero possibile di tennisti in case private con campo da allenamento.

Alla luce di queste richieste, Cassar è stato chiaro. Per me è un grande “no” per lui. Non ci saranno cambiamenti nelle condizioni di quarantena. Sono 14 giorni dentro la stanza, punto e basta”, ha chiarito.